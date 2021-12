Salah, Kalau Ada Stigma Terhadap ODHA

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM, KUPANG -- "Kalau ada stigma terhadap Orang dengan HIV/AIDS ( ODHA) itu, saya katakan salah besar. Penyakitnya kita cegah, penderita jangan diberi stigma."

Hal ini disampaikan Sekretaris KPA Provinsi NTT, dr. Husein Pancratius, Rabu 1 Desember 2021.

Menurut Husein, jangan ada stigma terhadap ODHA, karena itu salah. Stigma terhadap ODHA harus dihentikan.

"Salah besar kalau ada yang masih stigma terhadap ODHA," kata Husein.

Dijelaskan, berdasarkan Permenkes No 13 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV AIDS, maka tujuan pengendalian HIV AIDS 3 Zero 2030, yakni Zero News HIV Infection, Zero AIDS Related Death dan Zero Discrimination.

"Zero diskriminasi ini juga menjadi salah satu perhatian kita semua," katanya.

Sedangkan sesuai surat edaran 1564 tahun 2018 tentang penatalaksanaan ODHA untuk eliminasi 2030.

"Ada istilah STOP, yaitu Suluh/Skrining, Temukan, Obati dan Pertahankan. Tentu ini membutuhkan sinergisitas semua sektor," katanya.

Dikatakan, target RPJMD 2019-2023 persentasi kasus HIV yang terobati, yakni 2019 sebanyak 48 persen, 2020 : 50 persen, 2021 : 52 persen, 2022 :54 persen dan 2023 : 56 persen.