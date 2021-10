885 Daftar Pemilih Tetap Untuk Satu TPS Pilkades Desa Hewa Flores Timur, Panitia Digugat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA-- Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2021 di Kabupaten Flores Timur menuai banyak persoalan. Salah satunya di Desa Hewa, Kecamatan Wulanggitang.

Meski sebanyak 885 daftar pemilih tetap (DPT), namun panitia Pilkades hanya membuka satu tempat pemungutan suara (TPS).

Banyak warga terpaksa melakukan antrian hingga berakhirnya waktu yang ditetapkan panitia. Akibatnya, 110 warga tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Merasa dirugikan, warga pun melakukan gugatan ke panitia Pilkades kabupaten pada, Jumat 29 Oktober 2021.

Perwakilan 110 warg, Blasius Moan Boruk mengaku sangat dirugikan terkait proses penyelenggaraan Pilkades serentak yang mengabaikan hal pilih warga yang terdaftar dalam DPT.

Hal itu, kata dia, bertentangan dengan pasal 510 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang perlindungan hak pilih.

"Bayangkan saja, 885 DPT tapi hanya satu TPS. Ini sudah melanggar protokol kesehatan. Aturan jumlah pemilih per TPS maksimal 500 peserta pemilih dari aturan terdahulu maksimal 800 peserta pemilih per TPS. Hal ini tertuang dalam PKPU No 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan serentak dalam kondisi pandemi covid-19," ujarnya kepada wartawan, Jumat 29 Oktober 2021.

Ia mengatakan, selain hanya menyiapkan satu TPS, panitia penyelenggara juga tidak menyiapkan formulir C-6 (surat panggilan) dan tidak distribusikan ke para pemilih yang terdaftar dalam DPT.

Peserta pemilih diwajibkan mendaftarkan diri kepada panitia sebelum menggunakan hak pilih, namun panitia tidak melakukan cross check berdasarkan DPT.