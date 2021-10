LT Pro dan Dewi Lamabelawa Adakan Workshop Wedding MakeUp Look

Kegiatan Workshop Wedding MakeUp Look

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Make Up Artist (MUA) Dewi Lamabelawa bersama LT Pro menyelenggarakan kegiatan workshop Wedding Make Up Look, Senin, 11 Oktober 2021.

Workshop diselenggarakan di Celebes Resto Kupang dalam 2 sesi. Sesi pertama adalah demo oleh narasumber Dewi Lamabelawa dan sesi kedua praktek oleh peserta dengan model masing - masing.

Dewi Lamabelawa dalam kesempatan tersebut mengatakan, kegiatan ini sebenarnya direncanakan sebelum pandemi menyerang tapi baru terlaksana saat ini.

"Mengingat di Kupang ini kan jarang ada workshop - workshop seperti ini dan saya rasa kegiatan seperti ini lebih tepat sasaran karena banyak peserta di sini yang tidak mengerti arti dari workshop itu apa jadi mereka berpikir ini lomba bagi MUA - MUA pemula," jelas Dewi.

"Saya bilang ini bukan lomba tapi lebih ke sharing ilmu yang kalian bisa langsung praktek dimana ada seorang MUA yang mendemokan make up sesuai dengan judul tema workshop it sendiri kemudian kalian bisa mengambil teknik - tekniknya di situ dan kalian bisa langsung praktek," tambahnya.

Lanjut Dewi, kelas workshop wedding look ini sebenarnya untuk MUA profesional dalam mengupgrade ilmu tapi ternyata yang daftar banyak juga pemula yang mau mengikuti sehingga diputuskan untuk menerima juga MUA pemula karena ada juga teknik - teknik dasar yang bisa ambil dan dipakai untuk terjun ke dunia MUA.

Menurut Dewi, saat ini workshop memang banyak di youtube danl ilmu bisa diambil dari situ tetapi perbedaannya adalah ketika menonton praktek tanpa didampingi hasilnya berbeda karena ketika melakukan kesalahan tidak ada koreksi.

"Tapi kalau di workshop ini mereka praktek langsung melihat jadi ada coach yang melihat dan mereka bisa bertanya langsung. Nilai plusnya di situ," ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, kebanyakan MUA pemula di Kupang cepat puas dengan apa yang mereka miliki.