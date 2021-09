Apakah China Meningkatkan Ambisinya untuk Menggantikan AS sebagai Negara Adidaya Teratas?

Analisis: Joe Biden telah membersihkan geladak untuk fokus pada China. Tapi seberapa dekat bahayanya?

POS-KUPANG.COM - Ini mungkin merupakan poros yang dieksekusi secara tidak elegan, bahkan tidak kompeten, secara serampangan mengasingkan sekutu utama, tetapi dengan meninggalkan Afghanistan dan membentuk pakta keamanan Australia, AS, dan Inggris (AUKUS) di Indo-Pasifik, Joe Biden setidaknya telah menyelesaikan masalah untuk fokus pada tantangan kebijakan luar negeri yang besar – persaingan sistemik dengan China.

Namun yang menjadi perhatian sekarang adalah seberapa cepat persaingan ini dapat meningkat, terutama di Taiwan.

Kunci utama dari sistem aliansi AS di Asia Tenggara, Taiwan adalah pulau terbesar di "rantai pulau pertama", kelompok pulau yang membuat China diblokir.

Ini adalah target China berikutnya, dan mantan perdana menteri Inggris Theresa May menunjukkan, tidak ada yang tahu apakah barat siap untuk berjuang untuk menyelamatkan Taiwan atau apakah pakta tripartit baru dalam beberapa hal menempatkan kewajiban baru di Inggris untuk datang. pertahanan negara.

Media nasionalis China, penulis sejarah yang antusias tentang akhir kekaisaran Amerika, tentu saja menafsirkan penarikan AS dari Afghanistan melalui prisma klaim Beijing atas Taiwan.

The Global Times meramalkan bahwa Afghanistan menunjukkan bahwa jika terjadi perang di selat, pertahanan Taiwan akan "runtuh dalam beberapa jam dan militer AS tidak akan datang untuk membantu". AS, katanya, telah menunjukkan tidak punya nyali untuk bertarung.

Kebijakan AS selama 40 tahun telah menjadi salah satu ambiguitas strategis yang tidak terjawab apa yang mungkin dilakukan jika terjadi invasi.

Risalah yang memprediksi konflik dengan China telah mengalir selama beberapa dekade. Dalam apa yang sering disebut Alkitab sekolah ancaman China modern, Richard Bernstein dan Ross Munro memperingatkan Konflik yang Akan Datang dengan China pada awal 1997.