Himprosma Unwira Gelar LCCM, SMPK Sta Theresia Keluar Sebagai Juara 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Himpunan Mahasiswa Program Studi Matematika (Himprosma) dan Program Studi Matematika, Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang menggelar Lomba Cerdas Cermat Matematika (LCCM) Tingkat SMP se-Kota dan Kabupaten Kupang selama 3 hari sejak Senin 13 September hingga Rabu, 15 September 2021.

Sekolah yang berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah SMPK St. Yoseph Naikoten sebanyak 3 tim, SMPK Sta. Theresia sebanyak 3 tim, SMPK Citra Bangsa 2 tim dan SMPK Adisucipto 2 tim sehingga total 10 tim yang berlomba dalam kegiatan ini.

Dalam lomba tersebut, tim A SMPK Sta Theresia keluar sebagai juara I dengan total skor 250. Sementara juara II diraih oleh tim pendatang baru yakni tim B SMPK Adisucipto dengan total skor 150. Juara III diraih oleh tim B SMPK Sta Theresia dengan total skor 100 dan juara IV diraih oleh tim A SMPK Adisucipto dengan total skor 50.

Ketiga siswa dari Tim A SMPK Sta Theresia yang menjuarai LCCM, Marcelo Kurniawan , Kristabel Viorela Talitan dan Lavena Triatmaja mengaku senang dengan hasil lomba yang mereka dapatkan.

Tiga siswa kelas IX ini mengakui suka ilmu Matematika sehingga berharap bisa mempertahankan prestasi yang sudah diraih.

"Semoga bisa mempertahankan prestasi tentunya lebih berkembang dalam bidang Matematika," kata Lavena.

"Semoga bisa berjalan lebih lancar," timpal Marcelo.

Ketua Panitia, Priska Imbun dalam laporannya mengatakan, LCCM merupakan satu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa/ siswi dalam bidang akademik khususnya pada mata pelajaran Matematika.

"Maka dari itu kami dari Himprosma bekerjasama dengan program studi Pendidikan Matematika mengadakan kegiatan Lomba CCM Tingkat SMP se-Kota dan Kabupaten Kupang dengan Tema : Be creative Inovative and Young Critical Thinking People With Math," kata Priska.

