Cookies Cantik Hotel Aston Kupang di Peringatan Hari Pelanggan Nasional

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - ASTON Kupang Hotel & Convention Center, sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan, bersamaan dengan Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada Sabtu, 4 September 2021.

Bagi tamu yang berkunjung atau menginap di Hotel ini akan diberikan cookies sebagai tanda cinta dari manajemen hotel kepada tiap pengunjungnya.

Informasi ini dikatakan Public Relation Officer, Leonora Agatha. Agatha menyampaikan, pembagian cookies ditempatkan khusus di Lobby Area, yang merupakan pusat dan tempat dilaluinya para seluruh tamu ketika sampai di ASTON Kupang Hotel & Convention Center.

Setelah tahun lalu sukses membagikan cupcake bagi tamu yang menginap dengan antusiasme yang sangat tinggi. Kali ini, cupcake spesial nan cantik tersebut dibungkus plastik dengan stiker warna biru, yang merupakan warna khas ASTON Kupang Hotel & Convention Center itu sendiri.

“Cookies ini dibagikan sebagai simbol komitmen dari hotel untuk senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal dan sepenuh hati kepada pelanggan. Hari dimana kita diingatkan untuk terus meningkatkan pelayanan pelanggan," kata Olla, demikian sapaan akrabnya.

Olla menyebut kegiatan ini sebagai momentum bagi perusahaan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan. Ia mengatakan, perbaikan terus dilakukan kedepannya.

Hotel Aston Kupang pada bulan September ini sedang mengadakan promo kamar khusus dengan tema “Daycation Sale” yang dipersembahkan khusus kepada pelanggan dengan harga Rp 399,000 nett per kamar per malam di tipe Superior dan Rp 499,000 nett per kamar per malam di tipe Deluxe.

Harga tersebut, kata Olla, sudah termasuk beberapa fasilitas yang bisa dinikmati yaitu diskon 15% untuk seluruh jenis perawatan di Martha Tilaar Salon & Day Spa, akses bebas Wifi di semua area, kolam renang, gym, dan parkir.

Selain itu, apabila tamu membawa dan menunjukkan kartu vaksin yang sah, tamu akan langsung mendapat diskon 10% di seluruh outlet F&B. Promo ini berlaku untuk periode pemesanan saat ini hingga 30 September 2021 dan periode menginap hingga 31 Oktober 2021.

ASTON Kupang Hotel & Convention Center sendiri telah merilis program kesehatan dan kebersihan global bernama Safe Travels dengan mengedepankan perlindungan menyeluruh kepada tamu dan karyawan.

Selain itu, ASTON Kupang Hotel & Convention Center juga telah meraih sertifikat CHSE oleh Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif.

Empat pilar utamanya yaitu peningkatan standar kebersihan dan kesehatan operasional pada industri pariwisata yang dirangkum dalam Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi tamu dan menjaga kesejahteraan karyawan ASTON Kupang Hotel & Convention Center. (*)

