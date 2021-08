Plataran Indonesia Luncurkan Kapal Pinisi Terbaru di Labuan Bajo Manggarai Barat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Plataran Indonesia meluncurkan armada kapal pinisi terbaru, Plataran Malayeka Phinisi sebagai bagian dari armada Plataran Private Cruise, Rabu 18 Agustus 2021.

Peluncuran tersebut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat (Mabar).

Corporate Director of Sales & Marketing Hotels, Resorts and Cruises Plataran true Indonesian Icon, Santi Triana dalam keterangannya mengatakan, kata 'Malayeka' berarti bidadari, yang mencerminkan harapan, keyakinan, dan kekuatan terhadap tantangan yang mungkin dihadapi dalam hidup.

"Malayeka sendiri merupakan pinisi asal Makassar, sebuah kebanggaan dan kebahagiaan yang dimiliki Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta istrinya, yang sama-sama berasal dari kampung pesisir Padang dan Makassar, yang mengingatkan, inti bangsa Indonesia berada di laut dan selama berabad-abad, nenek moyang kita berlayar melintasi pulau-pulau di seluruh nusantara," tutur Santi.

Menurut Santi, sebagai salah satu tokoh yang dinilai paling berpengaruh di Indonesia, suatu kehormatan besar, Plataran Indonesia mewarisi Plataran Malayeka Pinisi sebagai warisan dari Jusuf Kalla, melanjutkan harkat dan martabat nenek moyangnya dalam menjelajahi tanah tumpah darah negera Indonesia dan menyatu dengan lautan.

"Ia (Jusuf Kalla) juga merupakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Komodo Kita, sebuah lembaga yang mempelopori dan sukses membawa Pulau Komodo dari 28 finalis teratas di seluruh dunia untuk meraih tempat sebagai New Seven Wonders of Nature pada tahun 2012," ujarnya.

Setahun sebelumnya, tutur Santi, Jusuf Kalla menjadi Duta Pulau Komodo yang mempromosikan ekowisata pulau, yang sejalan dengan visi dan nilai Plataran Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk Plataran Private Cruise dan Plataran Komodo.

Fasilitas Plataran Malayeka

Dijelaskan Santi, Plataran Malayeka adalah kapal kolosal dengan dimensi panjang 37,8 meter dan balok 9 meter, dilengkapi dengan tujuh kamar tidur mewah, terdiri dari satu kamar tidur utama dengan bak mandi tersedia ekslusif di dalam kamar, bathtub en-suite, dan dek pribadi