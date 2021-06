David Melo Wadu Hadiri Acara Temu Kangen Bersama Warga NTT Se-Jabodetabek

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Bertempat di anjungan NTT di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, David Melo Wadu, Wakil Bupati Sumba Timur mendapat kehormatan menghadiri acara temu kangen bersama warga NTT Se-Jabodetabek, Sabtu, 19 Juni 2021 .

Alfonsus Oma Deak, tim relawan bencana Rumah Jabatan Wakil Bupati Sumba Timur, melaporkan, Sabtu, 19 Juni 2021, pada kesempatan ini David mempromosikan pariwisata Sumba Timur dengan membahas segala aspek potensi Sumba Timur.

Setelah menyampaikan potensi Sumba Timur, David Melo Wadu juga mempromosikan potensi dari seluruh kabupaten/kota yang ada di NTT.

David Melo Wadu juga menyampaikan bahwa NTT masih belum kering air matanya dengan bencana Seroja kali lalu. Karena itu ia menyampaikan isi hatinya di depan seluruh peserta yang ada untuk ingat kampung.

"Kamilah yang jaga tali pusar papa mama di NTT sana. Jadi ingatlah NTT dan beri kami akses, beri kami ekspose dan aksilah bersama kami," tegas David Melo Wadu berapi api.

Pada kesempatan itu Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT Donald Izac sangat bersyukur atas kehadiran Wakil Bupati Sumba Timur.

Menurut Donald, Wakil Bupati Sumba Timur patut dicontoh karena ia turun gunung dan tidak malu masuk dari pintu ke pintu baik pemerintah maupun swasta demi rakyat Sumba Timur.

Pada kesempatan yang sama Yohanis Hiba Ndale yang didampingi Habib Zen Asegaff menyatakan, dia wakil bupati 'gila'.

"Kenapa saya katakan 'gila' karena dia 'gila' demi rakyatnya. Dia berpikir out of the box. Saya bangga berteman dengannya," tegas Adi yang beberapa saat lalu lewat Posko Satu Hati Untuk NTT berkontribusi dalam menghadirkan Donasi Bagi NTT termasuk Sumba Timur. (*)