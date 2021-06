FK Undana Berkomitmen Wujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani

FK Undana Berkomitmen Wujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

POS-KUPANG.COM I KUPANG - Untuk menindaklanjuti Perjanjian Kinerja (PK) antara Rektor Universitas Nusa Cendana (Undana), Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M. Si., Ph. D dan Dekan Fakultas Kedokeran (FK), dr. S. M.J. Koamesah, MMR., MMPK., FISPH., FISCM, maka seluruh tenaga pendidik dan kependidikan, berkomitmen mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama zona integritas WBK dan WBBM yang diikuti seluruh pimpinan dan pegawai di FK.

Hadir, di antaranya Dekan FK, dr. S.M.J. Koamesah, MMR., MMPK., FISPH., FISCM; Wakil Dekan (Wadek) Bidang Akademik FK, dr. Kartini Lidia, M. Sc; Wadek Bidang Keuangan dan Rumah Tangga, Rr. Listyawati Nurina, S.Si., M.Sc., Apt.

Selain itu Wadek Bidang Kemahasiswaan, dr. Desi Indria Rini M.Biomed; 0Koordinator Tata Usaha, Thersia Yuliana Hadjoh, S.Sos; Sub Koordinator Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Godliefst Awerimelson Uly, S.E; Sub Koordinator Bagian Umum dan Perlengkapan, Vlorense Sofian Massy, S.Sos; Sub Koordinator Bagian Kepegawaian dan Keuangan, Markus Ola Laga, S.H serta para staf pegawai di FK Undana.

Dokter Bobby, sapaan Dekan FK pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pimpinan Undana, serta menjadikan FK sebagai model dalam mewujudkan WBK dan WBBM di Undana.

Ia berharap, penandatanganan komitmen bersama yang diikuti seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tersebut bisa menjadikan FK terus bergerak lebih cepat meraih prestasi.

"Dengan ini saya nyatakan, mulai hari ini FK Undana menjadi zona integritas WBK dan WBBM," ujar dr. Bobby di sela-sela penandatanganan komitmen zona integritas menuju WBK dan WBBM di Lobi Gedung Dekenat FK Undana, Kamis, 17 Juni 2021.

Hal senada disampaikan Wadek Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Rr. Listyawati Nurina, S.Si., M.Sc., Apt. Ia mengatakan, penandatanganan komitmen zona integritas WBK dan WBBM sebagai salah satu wujud dari PK antara Rektor Undana dan Dekan FK.

"Ada beberapa poin yang akan dinilai untuk pencapaian kontrak kinerja. Salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi bahwa FK Undana sebagai salah satu model untuk penerapan zona integritas WBK dan WBBM di Undana," ungkapnya.

Selain itu, upaya mewujudkan zona integritas, jelas Listyawati, adalah dengan melakukan perbaikan pelayanan yang dimulai dengan memberikan kuesioner evaluasi pelayanan baik pada bidang akademik, administrasi umum maupun keuangan.

"Intinya, kita berorientasi pada kepuasan pelanggan baik mahasiswa, tenaga pendidik maupun kependidikan," imbuhnya.

Karena itu, ia berharap semua komponen di FK Undana harus mendukung adanya zona integritas WBK dan WBBM tersebut.

"Harapan saya, semua harus mendukung karena kita tidak bisa bergerak sendiri. Semua harus mendukung agar kita bisa mewujudkan zona integritas WBK dan WBBM yang diinginkan. Bersama kita bisa," pungkas Listyawati. (rfl/humas undana/pol).