Pengamat Politik Ini Soroti Khusus Prabowo Subianto, Ungkapkan Hal Mengejutkan Tentang Hal Ini, Apa?

POS-KUPANG.COM - Pengamat Politik Adi Prayitno menyotori Prabowo Subianto yang baru-baru ini tampil di Podcast Deddy Corbuzier. Ia mengatakan hal mengejutkan tentang sosok ini.

Adi Prayitno yang juga dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengungkapkan, kalau Prabowo Subianto lebih nyaman bicara di media sosial.

Dikatakannya, Menteri Pertahanan (Menhan) itu bisa berbicara apa saja dan waktunya tidak terbatas di media sosial seperti podcast.

"Saya merasa dan melihat sepertinya Prabowo lebih friendy dan nyaman kalau bicaranya di media sosial seperti podcast ketimbang media mainstream seperti TV," kata Adi, dikutip dari tayangan Youtube TVOne, Rabu 16 Juni 2021.

"Karena mungkin (kalau di TV) waktunya terbatas, isunya juga segmented hanya satu atau dua isu. Kalau di media sosial lebih bisa bicara apa saja," tambahnya.

Bahkan, dalam podcast tersebut, Prabowo sampai bicara di luar kebiasaannya sebagai prajurit militer yang bahasanya selalu tertata.

Pengamat Politik, Adi Prayitno (Tangkap layar channel YouTube tvOne)

"Saya menemukan satu suasana di mana Prabowo bicara out of the box, dari segi diksi ada kata-kata 'gue'."

"Itu kan suatu hal yang belum pernah kita dengar dari Prabowo, karena dari sosoknya yang militer kan bahasanya tertata," ujar Adi.

Hal-hal tersebut, menurut Adi, menjadi sinyal dari Prabowo untuk kembali menuju Calon Presiden 2024.

"Prabowo sebenarnya sedang bermain indah kembali menuju 2024," katanya.

Adi mengatakan, sinyal menuju 2024 dari Prabowo terlihat dari banyaknya hal yang dibahas dalam podcast tersebut.