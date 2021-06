Pihak BKKBN rampungkan pendataan keluarga 2021: Marianus tahu keluarga penderita stunting

POS-KUPANG.COM - BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) Provinsi NTT telah menyelesaikan Pendataan Keluarga tahun 2021. Sensus keluarga ini dilaksanakan selama 1 April-31 Mei, menghasilkan data mikro keluarga secara by name by address.

Pendataan Keluarga menjadi sesuatu yang penting untuk menyediakan basis data sebagai dasar bagi pemerintah untuk intervensi program, termasuk pelaksanaan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan keluarga. Bagaimana hasil Pendataan Keluarga? Ada kendala? Apa manfaatnya?

Wartawati Pos Kupang Michaella Uzurasi mewawancarai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Marianus Mau Kuru, SE, MPh dalam Acara Ngobrol Asyik Bersama Pos Kupang dengan tema Melihat Pendataan Keluarga Tahun 2021, Selasa (15/6). Berikut ini petikan wawancaranya:

Berapa keluarga yang sudah didata?

Jumlah keluarga yang didata itu sebanyak 1.123.934 keluarga di seluruh NTT.

Baca juga: Sampah Penuhi Selokan Jalan El Tari Waingapu

Baca juga: Tengok Rumah Mewah Bak Hotel Bintang 5 Penyanyi Momo Geisha yang Menjadi Istri Pengusaha

Kita harapkan pendataan ini benar-benar memberikan kontribusi jadi datanya harus benar, harus valid, harus lengkap semua.

Butuh waktu berapal lama untuk mendata?

Target dari pusat kita diberikan waktu 2 bulan, dari 1 April sampai 31 Mei. Tetapi dalam kurun waktu 1 April sampai dengan 31 Mei itu terdapat beberapa hal yang menjadi kendala.

Apa kendalanya?