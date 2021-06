We Are The People, Lagu Wajib Euro 2020

POS-KUPANG.COM - SEPERTI dalam penyelenggaraan acara turnamen besar sepak bola sebelumnya, selalu ada lagu resmi. Kita biasanya mendengar nada-nada dan irama dari lagu resmi yang bisa membuat kita lebih bersemangat. Hentakannya membuat kita sedikit bergoyang mengikuti iramanya.

Demikian pula dengan Euro 2020. Sepanjang bulan penyelenggaraan pesta sepak bola Eropa itu, Kita akan mendengar lagu resmi Euro 2020 baik sebelum siarang langsung di televisi maupun setelah acara pertandingan digelar.

Lagu resmi untuk Euro 2020 berjudul 'We Are The People'. Lagu tersebut resmi dirilis pada 14 Mei 2021, kurang dari sebulan sebelum turnamen berlangsung. UEFA menyatakan lagu resmi telah diciptakan untuk merayakan pesta dan sepak bola Euro 2020.

Lirik dari lagu ini memiliki makna yang bisa membawa harapan dan tekad untuk terus berjuang bersama meraih kemenangan. We Are The People mencerminkan kepositifan, harapan, dan tekad yang dibutuhkan setiap tim untuk terus berjuang hingga berhasil, serta menawarkan rasa kebersamaan, yang sesuai dengan tema Euro 2020, persatuan.

Lagu Euro 2020 menampilkan kolaborasi legenda U2 Bono dan The Edge yang bergabung dengan DJ/produser terkenal dunia, Martin Garrix.

"Membuat musik untuk salah satu acara olahraga terbesar di dunia bersama dengan Bono dan The Edge merupakan pengalaman yang luar biasa," kata Garrix dikutip situs resmi UEFA.

"Saya sangat bangga dengan apa yang kami lakukan bersama dan bersemangat untuk akhirnya membagikannya kepada dunia!"

Lagu ini dibuat agar para penggemar sepak bola bersemangat menjelang turnamen. "Penantian panjang hampir berakhir dan kami senang untuk secara resmi meluncurkan lagu resmi untuk UEFA Euro 2020, We Are The People, yang menampilkan beberapa artis paling terkenal di dunia di Martin Garrix, Bono dan The Edge," kata direktur pemasaran UEFA, Guy-Laurent Epstein.

"Sepak bola dan musik memiliki kekuatan untuk menyatukan. Mereka adalah vektor dari gairah dan emosi dan menggabungkannya akan memperluas perayaan penggemar turnamen, serta menjangkau audiens baru. Kami telah bekerja sama untuk menciptakan musik resmi turnamen," katanya.

Untuk pertama kalinya, UEFA EURO akan dimainkan di 11 kota dari 11 negara di Eropa. Euro 2020 akan segera dibuka dalam pesta pembukaan di Stadion Olimpico, Roma pada 11 Juni. Roma jadi tuan rumah pertandingan pertama antara Turki melawan Italia.