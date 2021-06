Bayangan Romantisme Sang Kerikil Timnas Turki dengan Pelatih dan Striker Gaek di EURO 2020

Menguji Ketangguhan Gelandang Serang AC Milan di Laga Turki vs Italia, Hakan Jago Eksekusi Bola Mati

Bayangan Romantisme Timnas Turki dengan Pelatih dan Striker Gaek di EURO 2020

POS KUPANG.COM--- Timnas Turki mengenang masa-masa romantis dengan pelatih legendaris dan striker gaek di Euro 2020.

Kuda Hitam.

Itulah julukan yang selalu disematkan pada timnas turki pada setiap turnamen 4 tahunan tersebut.

Tak terkecuali di Euro 2020, Laskar Bulan Sabit-Bintang dijagokan bakal menjadi salah satu kerikil yang menghambat laju tim-tim mapan Eropa.

Menghuni Grup A, peluang timnas Turki lolos ke fase gugur sepertinya cukup terbuka.

Pasukan Senol Gunes di atas kertas bakal bersaing ketat dengan dua lawan selevel, Wales dan Swiss, untuk mendampingi unggulan terkuat, Italia.

Kekuatan timnas Turki merupakan perpaduan nostalgia racikan pelatih legendaris, Senol Gunes, pengalaman tombak uzur Burak Yilmaz, dan segudang tenaga pemain muda.

Jadwal di Grup A

11/6: Turki vs Italia (Roma)

16/6: Turki vs Wales (Baku)

20/6: Swiss vs Turki

Rapor kualifikasi: 7 menang-2 seri-1 kalah, selisih gol 18-3