DTH Tahap II Segera Diproses Pemerintah Kota Kupang, Tahap I Telah Disalurkan

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Kota Kupang, Jimmi Didok, mengatakan, Dana Tunggu Hunian ( DTH), diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama telah disalurkan sebesar Rp 1 miliar lebih kepada 737 orang penerima.

Dia menjelaskan, penyaluran memang ditemui sejumlah masalah, misalnya nama keluarga yang dipakai adalah ayah, sementara ketika memasukkan nama dan nomor rekening menggunakan nama ibu atau anaknya.

"Jadi BPBD juga melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan. Tetapi pada prinsipnya untuk dana tunggu hunian tahap pertama sudah disalurkan kepada masyarakat penerima," katanya, Jumat 4 Juni 2021.

Jimmi mengatakan, dana tunggu hunian ini diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban Seroja, dengan kategori rusak berat atau rumah korban yang tidak bisa ditempati lagi. DTH diperuntukan bagi korban untuk menyewa tempat hunian baru dengan alokasi perbulan 500 ribu.

Ia mengungkapkan, DTH tahap ke dua juga sudah sementara diproses, dan akan segera disalurkan. Dia berharap masyarakat dapat memperhatikan data yang diberikan By name by address, agar pada saat penyaluran bantuan tidak terjadi kendala.

"Jadi untuk relokasi rumah, sampai saat ini Pemerintah Kota Kupang masih melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat karena lahan yang tersedia masih kurang, yang dibutuhkan 10 hektar lebih, sementara yang baru tersedia hanya 4 sampai 5 hektar," jelasnya.

Kepala BPBD ini berkomitmen, pemerintah kota Kupang terus berupaya mendapatkan lahan untuk merelokasi semua warga yang terdampak badai Seroja, terutama bagi warga yang kehilangan rumah.

Sebelumnya, walikota Kupang Jefri Riwu Kore mengatakan Dana Tunggu Huninan (DTH) bagi korban terdampak berkategori rusak berat telah disalurkan oleh pemerintah pusat ke rekening penerima bantuan tersebut.

Jefri menyebutkan dana tersebut telah disalurkan setelah melalui rangkaian verifikasi berkas yang dilakukan oleh pemerintah kota Kupang. Saat ini penerima telah mengambil DTH melalui bank penyalur yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI).

"Sudah disalurkan langsung, masyarakat sudah ambil semua, langsung dari Bank BRI," katanya, Rabu 2 Juni 2021 malam di gedung DPRD kota Kupang.

Ia mengungkapkan, total penerima bantuan DTH ini berjumlah 737 orang dengan jumlah dana 1 miliar lebih.

Walikota Jefri juga mengaku proses lahan relokasi sedang dikerjakan dengan target lahan 11 hektar. Lahan, kata dia, masih 4,6 hektar. Jika lahan tak kunjung sesuai targetan, Pemkot akan membeli lahan lain untuk menggenapi target 11 hektar. (Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi)