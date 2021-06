Amanda Manopo: Kritik Sinetron

POS-KUPANG.COM - BINTANG sinetron Amanda Manopo sentil pihak produksi dan stasiun televisi terkait alur cerita sinetron Ikatan Cinta. Melalui akun Instagramnya, Amanda mengunggah video musik Armada "Mau Dibawa Kemana" sebagai bentuk sindiran.

"Lagu ini cocok seperti jalan cerita Ikatan Cinta, jadi mau dibawa ke mana Om dan Tante @officialrcti @mcn_pictures," tulis Amanda di akun @amandamanopo.

Amanda mengaku sudah bosan dengan sinetron yang dibintanginya sendiri. "Kenapa ditunda-tunda, ada sesuatukah? Bosan aku tuh," tulis pemeran Andini Karisma Putri.

Amanda kembali membuat unggahan berbeda lainnya sebagai bentuk protesnya. Dia mengunggah foto aksi demonstrasi dimana terdapat poster yang dibawa demonstran dengan tulisan "Cukup cintaku yang kandas. Alur Ikatan Cinta jangan."

Baca juga: Berharap Listrik PLN ke Desa

Baca juga: Lantaran Jalan ke Mapitara Rusak

Amanda kemudian menyampaikan pesannya dalam unggahan tersebut tentang keresahannya terhadap alur cerita Ikatan Cinta yang tka kunjung selesai.

"Coba dilihat para petinggi. Tuan, Puan, Om, Tante, dan semua yang mempunyai jabatan tinggi. Kali ajaa, bisa memperbaiki apa yang salah. Supaya bisa lebih baik dan anak bangsa bisa berkarya lagi," pesan Amanda.

Bahkan di bagian bawah, Amanda menulis sebuah pesan harapannya agar jangan sampai terjadi dia memutuskan berhenti bermain. "I'm not quitting, I'm just not playing anymore. Jangan sampai ini bisa terjadi," tulisnya.

Untuk diketahui, sinetron Ikatan Cinta hari ini sudah memasuki episode 299. Sejumlah warganet pun kerap melayangkan protes alur cerita Ikatan Cinta.

Baca juga: Ungkap Alasan Keluar dari Rumah Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani Tanggapi Keretakan Rumah Tangganya

Baca juga: Tiga Mahasiswa Unflor Menangkan Dana Hibah PKM

Salah satunya soal Elsa (Glenca Chysara) yang hingga kini belum terungkap sebagai pelaku pembunuhan Roy (Fiki Alman). Padahal, sejumlah bukti-bukti sudah mengarah ke Elsa. Namun, dalam sinetron tersebut, Elsa selalu berhasil menutupi kesalahannya. (kompas.com)

Kumpulan Berita Seleb