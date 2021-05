KADIS-Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Belu,Drs. Nikolaus O.K Birri, MM

Pemerintah Belum Berikan Bantuan Bagi Peternak Babi di Kabupaten Belu, Ini Penjelasan Kadis

Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas

POS KUPANG.COM| ATAMBUA----Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten belum memberikan bantuan pemulihan ekonomi bagi peternak babi di Kabupaten Belu yang mengalami kerugian akibat ternak babi mati terserang penyakit African Swine Fever (ASF) awal tahun 2020.

Meski data kematian dan kerugian sudah dilaporkan namun sampai saat ini belum ada informasi kepastian dari pemerintah provinsi dan pusat untuk memberikan bantuan. Harapan terbesar Pemerintah Kabupaten Belu untuk membantu para peternak babi berasal dari pemerintah pusat dan provinsi sebab jumlah pemilik babi banyak dan APBD Belu tidak mampu menangani semuanya.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Belu, Nikolaus Umbu Birri mengatakan hal itu saat dikonfirmasi Pos Kupang.Com, Kamis 20 Mei 2021.

Dikatakannya, sejauh ini belum ada informasi tentang bantuan pemulihan ekonomi bagi peternak babi di Kabupaten Belu.

"Belum ada informasi soal bantuan. Kami sudah laporkan semua data kematian babi secara detail by name by address", kata Nikolaus.

Lanjutnya, anggaran APBD Kabupaten Belu tidak mampu menangani hal tersebut karena jumlah kepala keluarga banyak. Pemerintah Kabupaten Belu sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.

"Kalau harap APBD memang tidak bisa, keuangan kita terbatas. Kita berharap bantuan dari pusat dan provinsi", ujar Nikolaus.

Menurut Nikolaus, data terakhir kematian babi di Kabupaten Belu sampai Oktober 2020 dengan total 7.613 ekor yang tersebar merata di 12 kecamatan. Jumlah pemilik ternak sebanyak 1.772 kepala keluarga. taksasi kerugian yang dialami peternak babi mencapai mencapai Rp 33 M lebih.

