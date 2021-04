Lagi, Pengungsi Afhanistan di Kupang NTT Kembali Datangi Kantor IOM Tuntut Hak Hari Kedua

POSKUPANG.COM - Tak Putus Asa, Para Pengungsi Afhanistan di Kupang, Provinsi NTT kembali mendatangi Kantor IOM di Kupang pada Hari Kedua, Kamis (29/4/2021) pagi.

Tepat pukul 07.30 Wita hari Kamis (29/4/2021), Kubra Hasani bersama suaminya dan anak mereka serta beberapa keluarga pengungsi lainnya kembali mendatangi Kantor IOM Kupang.

Mereka terus menyuarakan tuntutan dan permintaan mereka melalui tulisan di sejumlah kertas kartun yang dibawa mereka. Antara lain : we want proccess, prhatikan pengunsgi yang di kupang, save our childhood,

wake up.

Namun hingga jam 12.00 Wita, mereka tidak berhasil juga bertemu dengan pihak IOM. Pagar kantor IOM tertutup dan terkunci.

Kubra Hasani kepada pos-kupang.com mengatakan, kemarin Rabu (28/4/2021) siang Kasat Intel Polres Kupang Kota, AKBP Alberto meminta mereka pulang dan berjanji akan berkordinasi dengan pihak IOM dan akan bersama dengan IOM menemui dan berdialog dengan para pengungsi di Hotel Kupang Inn.

Tapi setelah para pengungsi pulang hingga saat ini, janji itu tak ditepati. Pihak IOM tidak datang bertemu dan berdialog dengan pengungsi.

"Polisi yang baju hijau kemarin itu datang ke Kupang In sekitar jam 3 sore dan bertemu dengan bapak-bapak disana tapi tidak datang dengan IOM," kata Kubra.

Dan kepada pengungsi, Kasat Intel Polres Kupang Kota mengatakan bahwa pihak IOM akan bertemu dengan pengungsi setelah mengadakan meeting zoom bersama dengan IOM pusat hari Jumat (30/4/2021).

"Tidak percaya. Saya sendiri tidak percaya. Kalau yang lain percaya maka mereka (pengungsi yang lain) hari ini tidak ikut kita ke IOM. Mereka mau tunggu sampai hari Jumat hasil meeting zoom IOM. Mereka bilang kalua nanti tidak ada hasil setelah hari jumlat baru mereka ikut kami lagi," kata Kubra.

Bagi Kubra, janji-janji IOM kepada mereka selama ini untuk berdialog bersama dan memproses kepindahan mereka itu adalah janji-janji yang tak terealisasikan. Karenanya, dia sudah bosan dan tak percaya lagi dengan janji IOM itu atau janji siapapun.