Aurel Hermansyah: Momen Romantis

POS-KUPANG.COM - PASANGAN Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah masih diselimuti kebahagiaan setelah menikah pada 3 April lalu. Keduanya kini sedang honeymoon atau bulan madu di Pulau Dewata, Bali.

Sebelum memutuskan pergi ke Bali, Atta dan Aurel telah merencanakan untuk berlibur ke Dubai. Namun, karena terdapat berkas yang belum lengkap, rencana tersebut terpaksa dibatalkan. Berangkat ke Bali, Atta membawa Aurel menggunakan jet pribadi.

Atta dan Aurel menginap di sebuah vila mewah yang berada di daerah Seminyak. Vila tersebut difasilitasi kolam renang pribadi yang cukup luas. Sementara, kamar khusus yang ditempati Atta dan Aurel didominasi dengan kayu. Kamar mandi vila tersebut pun memiliki bak mandi mewah. Harga taksiran menginap vila tersebut sekitar Rp 5 juta per malamnya.

Pada hari pertama honeymoon, keduanya berenang di vila. Namun sayangnya, Aurel tak dibolehkan mengenakan pakaian renang. Akhirnya, Aurel mengenakan pakaian renang di atas dan bawahannya celana pendek.

"Lihat dia udah pakai baju renang, bawahannya pakai celana. Karena dimarahin sama aku guys, enggak boleh pakai baju renang," ucap Atta.

Atta dan Aurel tak sungkan membagikan momen kemesraan mereka. Atta menarik Aurel untuk ikut renang bersamanya. Setelah itu, mereka foto di tengah kolam renang.

Sebelumnya, Atta juga tak mengizinkan Aurel pamer perut dengan mengenakan baju minim. Atta hanya mengizinkan istrinya memakai celana pendek dengan baju yang modelnya tidak seksi.

"Buat ke pantai? Itu apa sih? Kalau celananya enggak apa-apa, enggak masalah, tapi bajunya. Kalau bajunya segini (atas perut) sorry aja, no, no," ucap Atta.

Akhirnya, Aurel tak jadi membawa pakaiannya yang pendek tersebut. Ia mengenakan dress hitam tiga per empat untuk jalan-jalan. Dress hitam yang tidak terbuka itu membuat Aurel tampak elegan. Sementara Atta mengenakan kemeja hitam. Sehingga, keduanya tampak serasi.

Tempat yang mereka datangi adalah toko es krim. Aurel ingin mencicipi es krim di kedai tersebut.

"Istri mau es krim," kata Atta. Di dalam freezer ada sejumlah varian es krim. Mulai dari rasa vanilla, cokelat oreo, pisang, hingga rasa sambal hijau dan beragam varian es lainnya.