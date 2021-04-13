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Katalog Promo dan Produk

Promo JSM Indomaret 9-15 April 2021, Telur Ayam 10 Butir Rp 26 Ribu, 5 pcs Mie Sedap Cuma Rp 12 Ribu

Promo JSM Indomaret 9-15 April 2021, Telur Ayam 10 Butir Rp 26 Ribu, 5 pcs Mie Sedap Cuma Rp 12 Ribu

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Twitter/@indomaret
Katalog Promo JSM Indomaret 9-15 April 2021 

POS-KUPANG.COM - Promo JSM Indomaret Katalog Weekend periode 09-15 April 2021.

Dapatkan berbagai penawaran menarik selama promo Indomaret berlangsung.

Hanya 7 hari kalian bisa nikmati Promo Indomaret khusus weekend untuk belanja akhir pekan kalian.

Khusus akhir pekan ini, ada berberapa produk spesial nih buat kalian.

  • LARRIST Beras Kepala Super 5kg Sak Rp. 59.900. Dapatkan Harga Spesial Rp. 54.900 per pouch, khusus untuk transaksi dengan Kartu Kredit BNI, dengan ketentuan minimal transaksi Rp. 160.000 untuk Kartu Kredit BNI
  • Palmia Margarine Serba Guna 200g pack Rp. 3.900
  • SO GOOD Paha & Dada Ayam Potong Bumbu Kuning / Pedas Manis 450g pack Rp. 29.900
  • INDOMIE Mie INSTANT AYAM BAWANG/SOTO pack semua varian BELI 5 LEBIH HEMAT, hanya Rp. 11.500 per 5 bungkus
  • Sedaap Mie Instant Goreng 5x90gram pack Rp. 12.000. Dapatkan Harga Spesial Rp. 11.000 untuk transaksi dengan LinkAja, dengan ketentuan disertai transaksi minimal Rp. 10.000. Promo tidak berlaku kelipatan.
  • BANGO Kecap Manis Refill / Light 575/550ml pouch Rp. 19.000. Dapatkan Harga Spesial Rp. 18.000 untuk transaksi dengan LinkAja, dengan ketentuan disertai transaksi minimal Rp. 10.000. Promo tidak berlaku kelipatan dan hanya berlaku di Jawa, Bali dan Sumatera
  • LISTERINE Mouthwash Antiseptic Cool Mint 500ml botol Rp. 29.900. Dapatkan Harga Spesial Rp. 24.900, khusus untuk transaksi dengan Kartu Kredit BNI, dengan ketentuan minimal transaksi Rp. 160.000 untuk Kartu Kredit BNI.
  • Mamy Poko Baby Care Wipes / Wipes 2x48s/2x50s bdd semua varian Rp. 13.900
  • Lifree Popol Perekat M9/L8/XL7 bag Rp. 42.500
  • Sweety Silver Pants pack Size S32 Rp. 39.900
  • Sweety Silver Pants pack Size M30/L28 Rp. 46.900

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Masih banyak lagi nih promo spesialnya khusus untuk di akhir pekan ini.

Promo  Indomaret ini berlaku nasional (kecuali toko Indomaret Point) dan harga di luar P. Jawa & Bali +Rp1.000.

Lihat katalognya!

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Eflin Rote
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Penulis: Eflin Rote
Editor: Eflin Rote
Sumber: Pos Kupang
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