V BTS Sebut Jimin Menakutkan Saat Marah, Inilah 4 Fakta Park Jiminie: Hampir Tak Debut di BTS

POS-KUPANG.COM - Kehidupan para member BTS memang selalu menarik untuk disimak.

Segala fakta dan cerita tentang kehidupan para member selalu dibagikan untuk para penggemar mereka, ARMY.

Baru-baru ini para member BTS mengungkapkan fakta mengejutkan yang tidak ketahui ARMY tentang Jimin.

Dikutip dari Koreaboo, inilah 4 fakta tentang Jimin yang diungkap para member BTS yang rasanya perlu diketahui semua ARMY.

1. Jimin memiliki etos kerja yang gila

Jimin BTS

Semua anggota BTS memiliki etos kerja yang luar biasa, tapi para member selalu memuji Jimin atas kerja kerasnya.

Sejak Jimin masih menjadi trainee, dia bekerja tanpa lelah.

Dalam episode You Quiz On The Block tvN, Jimin berbagi cerita ketika dia masih menjadi trainee, dia tidur sekitar 2 jam sehari karena dia banyak berlatih.

Jungkook juga memuji Jimin, dengan mengatakan, "Menurut standar saya, Jimin hyung adalah yang paling ketat dan pekerja keras pada dirinya sendiri."

Jungkook puji Jimin

"Saya akan berlatih sampai sekitar jam 4 pagi dan bangun sekitar jam 6:30 untuk pergi ke sekolah. Tidak sulit bagiku saat itu," begitu ungkap Jimin.