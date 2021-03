Kecintaan V BTS kepada Keluarganya Bikin Meleleh, Ungkapan Hati Kim Taehyung untuk Sang Ayah 

POS-KUPANG.COM - Kemunculan BTS di acara "You Quiz on the Block", 24 Maret 2021 di tvN menjadi perbincangan dimana-mana.

Para member BTS saling berbicara tentang kehidupan mereka.

Salah satu member yang menjadi sorotan adalah Kim Taehyung atau V.

V berbicara lebih banyak tentang ayahnya.

Saat itulah MC Yoo Jaesuk menanyakan hal yang membuatnya tidak nyaman tinggal di asrama.

Dan V pun menjawab, "Ini fakta, bahwa aku tidak bisa sering bertemu dengan keluargaku,".

V BTS menjelaskan bahwa orang tuanya tinggal jauh dari asrama dan butuh 12 jam perjalanan pulang pergi dari rumah mereka ke asrama.

Dia mengungkapkan, "Karena mereka ingin melihat saya, mereka datang dari jauh hanya untuk menemui saya selama kurang lebih 30 menit."