Jin BTS Bikin Pengakuan Mengejutkan Soal Kakak Laki-lakinya, Kim Seokjung Beri Klarifikasi

POS-KUPANG.COM - Member BTS Jin kembali jadi sorotan usai BTS menjadi bintang tamu di "You Quiz On The Block" di tvN.

Para member BTS berbagi cerita tentang musik, kehidupan dan masa depan mereka.

Selama sesi wawancara, anggota tertua, Jin mengungkapkan suatu fakta mengejutkan.

Jin mengungkapkan jika kakak laki-lakinya adalah orang yang paling tidak disukainya.

"Sampai sekolah menengah, saudara laki-laki saya adalah orang yang paling tidak saya sukai. Dia akan selalu jahat padaku, tapi sekarang dia seperti 'Aigoo ~ Seokjin-nim! Terima kasih, Seokjin-nim," begitu kata Jin.

Tetapi setelah pertunjukan, kakak laki-lakinya, Kim Seokjung, melalui Instagram mengklarifikasi beberapa hal.

"Halo, ini (mantan) orang yang paling dibenci (saat ini) mengemis. Saya memposting ini karena ada beberapa klarifikasi yang perlu dibuat. Saya tidak terlalu lemah untuk mengemis seperti itu. Jangan ganggu adik Anda dengan kekerasan hanya karena Anda lahir pertama dalam waktu singkat. Urutan kelahiran tidak dapat dipercaya, jadi selalu bersikap baiklah sebelumnya," - Kim Seok Jung

Dia juga membagikan pesan KakaoTalk antara dia dan Jin.

Kim Seokjung: Tapi sungguh, ini agak tidak adil. Kapan saya pernah menyatukan tangan dan mengatakan 'Seokjin-nim Seokjin-nim'. Saya berada di posisi yang lebih rendah dan lebih anggun sambil mengatakan 'Seokjin hyung-nim'. Itu terlalu banyak.

Jin: Benar benar. Saya sedikit mengurangi ceritanya karena akan disiarkan.