China Marah Besar hingga RencanakanBalas Dendam Lebih Besar keAS,Sakit Hati Disanksi Karena Uigghur

China Marah Besar hingga Rencanakan Balas Dendam Lebih Besar ke AS, Sakit Hati Disanksi Gegara Uigghur

POS KUPANG..COM -- Isu pelanggaran hak asasi yang dilakukan China pada suku bangsa Uighur di bagian barat negeri itu kini tengah menjadi bahan yang dibahas di tinglat intenasional

Negeri Tirai Banmbu itu dituduh melakukan penggatan hak asasi manusia berskala besar di wilayah yang menutut otonomi itu

Amerika bersuara paling lantang mengena penindasan pemerintah terhadap suku Uighur. Bahkan Amerika Serikat sampai memberi sanski kepada China

Hal ini membuat pemerintah China marah besar dan merencanakan membalas perbuatan Amerika itu

AS, Uni Eropa , dan Inggris , telah memberlakukan sanksi-sanksi terhadap beberapa pejabat China karena pelanggaran HAM terhadap minoritas Muslim Uighur di provinsi Xinjiang

Dia Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, sanksi-sanksi AS itu diambil sebagai aksi solidaritas dengan sekutu-sekutu AS.

“Sebagai bagian dari aksi mereka hari ini, mitra-mitra kami juga menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar HAM terkait kekejaman yang terjadi di Xinjiang dan negara-negara lain," kata Blinken dalam pernyataan Senin (22/3/2021), dikutip dari VOA Indonesia.

Departemen Keuangan AS pada Senin (22/3/2021) mengatakan, akan menjatuhkan sanksi terhadap dua pejabat China — Wang Junzheng, mantan wakil sekretaris partai di Xinjiang, dan Chen Mingguo, direktur Biro Keamanan Publik Xinjiang.

Uni Eropa dan Inggris juga menjatuhkan sanksi terhadap kedua pejabat itu serta dua pejabat lainnya— Wang Mingshan, anggota komite Partai Komunis di Xinjiang, dan Zhu Hailun mantan kepala kawasan Xinjiang.