Marsiana Halek: Lansia di Kupang Antusias Terima Vaksin Covid-19

POS-KUPANG.COM - DIREKTRIS RSUD SK Lerik Kota Kupang, dr Marsiana Halek mengungkapkan pengamatannya terhadap para lanjut usia ( Lansia) yang menerima Vaksin Covid-19.

Menurut Marsiana, Lansia sangat antusias untuk disuntik vaksin. Mereka sudah ada di rumah sakit pukul 08.00 Wita. "Para Lansia sangat semangat untuk divaksin. Mereka disambut dan dilayani dengan lima meja pelayanan yang sudah ada di depan gedung rumah sakit," kata Marsiana, Jumat (12/3/2021).

Ia menjelaskan, pelayanan vaksinasi Lansia di RSUD SK Lerik dibuka setiap Senin, Rabu dan Jumat.

Sebelum disuntik vaksin, setiap Lansia mendaftar pada petugas, dan mengikuti screaning. Selanjutnya mengisi formulir yang sudah disiapkan.

"Jika memenuhi syarat maka akan langsung diberikan vaksin. Setelah menerima vaksin, mereka akan diobservasi juga, apakah ada gejala atau efek," ujarnya.

Marsiana menyebut, hingga Jumat kemarin sudah 267 Lansia yang disuntik vaksin Covid-19. Ia mengajak semua masyarakat Kota Kupang yang masuk dalam kategori untuk datang ke RSUD SK Lerik untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi.

Marsiana menegaskan, vaksin aman dan harus didapat oleh semua masyarakat secara bertahap. "Marilah semua masyarakat mendukung program vaksinasi ini, untuk melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita," imbuh Marsiana.

Tim Isoman Efektif

Terpisah, Wakil Wali Kota Kupang, Herman Man mengapresiasi Tim Isolasi Mandiri (Isoman) dan Tim One In Two di setiap puskesmas. Menurutnya, kinerja Tim Isoman dan Tim One In Two efektif sehingga berhasil menekan laju penyebaran Covid-19.

Herman Man menjelaskan tugas Tim Isoman untuk memastikan pasien isolasi mandiri di rumah berjalan dengan baik. Sedangkan Tim One In Two mengkombinasikan kegiatan 3T dan 5M bertemu pada satu pasien.