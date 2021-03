Kenali Jenis Pemicu Selulit dan Cara Penanganannya

POS-KUPANG.COM-- Selulit menjadi masalah besar bagi banyak orang. Lemak yang terperangkap di bawah lapisan kulit ini menyebabkan permukaan kulit tampak seperti kulit jeruk.

Lebih buruknya lagi, selulit tidak mengenal bentuk tubuh baik gemuk maupun kurus, semua orang bisa memiliki selulit.

Dokter Lidya Liswojo dari European Slimming Centre menjelaskan sejumlah hal yang menjadi faktor penyebab selulit.

“Ada beragam hal yang menyebabkan terjadinya selulit seperti gangguan hormonal, faktor keturunan atau genetik, pola hidup, metabolisme, kurang olahraga, terlalu banyak mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat dan terlalu banyak mengonsumsi garam,” ujar dr Lidya Liswojo.

Dokter Lidya juga mengatakan, selulit masih bisa ada meskipun sudah melakukan diet dan olahraga teratur.

Satu di antara penanganan yang bisa dilakukan untuk mengatasi selulit bisa dilakukan dengan metode Cells Sculpt yang dihadirkan European Slimming Centre.

Cells Sculpt sendiri merupakan sebuah inovasi treatment baru dengan metode mechanostimulation yang mampu meningkatkan proses penghancuran lemak cellulite secara cepat dan tanpa rasa sakit.

Selain itu, treatment ini juga mampu menghancurkan fat cells, memperlancar sirkulasi serta memperbaiki kontur kulit.

“Kami ingin membantu semua orang untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Dalam hal ini, kami memadukan teknologi untuk mengatasi masalah dan ketakutan terbesar kebanyakan orang yaitu selulit”, tambah dr Lidya Liswojo.

Treatment Cells Sculpt ini hanya memakan waktu 2-3 kali dalam satu minggu. Hasilnya dapat mengurangi selulit di tubuh secara drastis dan bagian tubuh yang penuh lemak dapat kembali kencang dan proporsional.

Cells Sculpt akan hadir serentak di seluruh cabang European Slimming Centre baik Jakarta, Medan, dan Surabaya.

“ESC ingin mengajak semua orang yuk sama-sama say good bye to cellulite and be more confident”, tutup dr. Lidya Liswojo.(*/Tribunews)

