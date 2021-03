Kata Rektor Unwira Kupang P Dr Philipus Tule, SVD: Cel-Wira Permudah Belajar Mengajar Online

POS-KUPANG.COM - PANDEMI Covid-19 mengubah telah mengubah tatanan hidup manusia, terutama dalam beraktivitas. Banyak kegiatan yang kini dilakukan secara online, salah satunya adalah perkuliahan online ( daring). Pengurangan bahkan peniadaan kegiatan belajar mengajar di kampug menjadi keputusan yang tepat untuk mencegah transmisi Corona ( Covid-19).

Bagaimana pelaksanaan kuliah online yang diterapkan Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang? Seperti apa sarana prasana pendukung?

Apakah kuliah online efektif? Wartawan Pos Kupang Alfons Nedabang mewawancarai Rektor Unwira Kupang P Dr Philipus Tule, SVD dalam acara Ngobrol Asyik Bersama Pos Kupang dengan temah Kuliah Daring dan Eksistenti Unwira Kupang di Masa Pandemi Covid-19, Senin (8/3). Berikut petikannya:

Pater Rektor bisa ceritakan bagaimana Unwira menghadapi masa pandemi sejak Corona meletus tahun 2020?

Waktu pandemi Covid-19 mulai dipublikasi masuk Indonesia pada akhir Desember 2019 serta awal Maret tahun 2020, kami baru selesai mengikuti Kongres APTIK di Madiun, itu tanggal 12-18 Maret 2020. Dari Madiun saya langsung ke Ruteng menghadiri Penahbisan Uskup Siprianus Hormat pada 19 Maret 2020.

Baca juga: Bupati Hery Nabit: Media Sangat Membantu Pemerintah Daerah dalam Membangun Manggarai

Pada 20 Maret 2020, saya langsung memimpin rapat rutin rektorat secara virtual pertama kali dengan aplikasi zoom meeting dari Labuan Bajo dan memutuskan bahwa sejak tanggal 23 Maret hingga 7 April 2023 Unwira menerapkan aturan Bekerja Dari Rumah (Work From Home) dan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat.

Hal ini juga dituangkan dalam Surat Pengumuman No. 01.2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang WFH tanggal 23 Maret -7 April 2020, No. 02.2020 tanggal 31 Maret 2020 dan No. 03. 2020 tentang Protokol Kesehatan New Normal tanggal 16 Juni 2020.'

Rektor Unwira Kupang, P. Dr. Philipus Tule, SVD bersama Manajer Produksi Alfons Nedabang saat Ngobrol Asyik Pos Kupang yang digelar di Studio Pos Kupang, Senin (8/3) sore. (POS-KUPANG.COM/RYAN NONG)

Ada dosen, pegawai, mahasiswa Unwira yang terpapar Covid-19 sebanyak 25 orang. Satu di antaranya meninggal dunia. Saat itu, 7 orang dirawat di RS Kota dan RS Carolus dan sembuh; serta 18 orang dirawat melalui isolasi mandiri/isoma juga sembuh.

Baca juga: Irigasi Wae Cincer di Manggarai Rusak

Unwira telah membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 Kampus Unwira yang dipimpin oleh Wakil Rektor III Bidang Akademik. Bekerjasama dengan Dinkes Kota Kupang, Tim Unwira telah meracik Desinfektans dan melakukan penyemprotan kampus serta juga biara-biara tempat dosen dan pegawai Unwira berdomisili, beberapa rumah ibadat dan perumahan penduduk (BTN).