Tegas, Amerika Serikat Blokir Akses untuk Kementerian Myanmar & Bisnis Militer, Ada Apa?

POS-KUPANG.COM -- Tegas, Amerika Serikat Blokir Akses untuk Kementerian Myanmar & Bisnis Militer, Ada Apa?

Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Kamis (4/3/2021) mengumumkan langkah-langkah baru untuk menghukum militer Myanmar atas kudeta 1 Februari, dengan cara memblokir Kementerian Pertahanan dan Dalam Negeri serta konglomerat militer tingkat elite dari jenis perdagangan tertentu.

• Ayah Angkat Tersangka Penggelapan Tanah Ungkap Kebohongan Elimelek

• Fakta Terbaru Hingga Gadis Bandung Dibunuh di Hotel, Ternyata Germo Lacurkan Anak Kandung? Info

• Anggota DPRD Nagekeo, Odorikus Gandeng Bank NTT Sosialisasi Skema Pinjaman Merdeka

AS juga telah menerapkan pembatasan kontrol ekspor, mengharuskan pemasoknya di AS untuk mencari lisensi AS yang sulit diperoleh untuk mengirimkan barang-barang tertentu.

Tindakan itu diambil sebagai tanggapan atas tindakan brutal militer Myanmar yang semakin intensif terhadap demonstran damai yang menentang pengambilalihan kekuasaan dari pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, yang telah memenangkan pemilu nasional pada November lalu.

“Amerika Serikat tidak akan mengizinkan militer Myanmar untuk terus mendapat manfaat dari akses ke banyak barang atau produk,” kata Departemen Perdagangan dalam sebuah pernyataan pada Kamis (4/3/2021) waktu setempat, seperti dilansir Reuters, Jumat (5/3/2021).

"Pemerintah AS akan terus menuntut pertanggungjawaban para aktor kudeta yang atas tindakan mereka."

• SBY Bicara Tentang Kudeta Kepemimpinan di Partai Demokrat: Jujur, Ini Tindakan yang Tidak Terpuji

• Marsel Robot: Pluralitas Warga Sebabkan Tergerusnya Bahasa Daerah

• Ini Alasan Airlangga Sebut Partai Golkar Bagaikan Gula yang Mengundang Semut, Apa?



Departemen Perdagangan menambahkan bahwa pihaknya sedang meninjau tindakan-tindakan penting lainnya.

Dua konglomerat yang diidentifikasi - Myanmar Economic Corporation dan Myanmar Economic Holdings Limited - adalah di antara mereka yang digunakan oleh militer untuk mengendalikan gelombang besar ekonomi Myanmar melalui perusahaan induk dan anak perusahaan mereka, dengan minat mulai dari bir dan rokok hingga telekomunikasi, ban, pertambangan dan real estat.

Kelompok advokasi Justice for Myanmar mengatakan pada hari Selasa, bahwa Kementerian Dalam Negeri, yang memerintahkan polisi, telah membeli teknologi dari perusahaan-perusahaan Amerika yang sedang digunakan untuk pengawasan media sosial, di antara kegunaan lainnya.