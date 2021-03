ASITA NTT Tetap Eksis Meski Terbatas

POS-KUPANG.COM - ASOSIASI Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies ( Asita) memahami pembatasan sejumlah kegiatan wisata yang berpotensi mengumpulkan massa.

"Kami sebagai Tour Operator cukup bisa memahami pembatasan maupun peniadaan sekalipun suatu kegiatan yang sengaja untuk mengumpulkan massa pada saat-saat belakangan sampai saat ini, termasuk Pasola juga. Akan tetapi kami cukup senang bahwa Pasola tetap dilaksanakan meskipun dengan beberapa pembatasan kemarin," kata Ketua Asita Provinsi NTT, Abed Frans ketika dihubungi via telepon seluler, Selasa (2/3/2021).

Menuruntnya, wisatawan masih memiliki minat yang tinggi untuk berkunjung ke NTT. Tetapi, ketatnya aturan mengenai syarat perjalanan membuat banyak wisatawan mancanegara mengurungkan niat.

Ia mengatakan, Pasola merupakan kegiatan ritual masyarakat Sumba. Dengan dilakukannya Pasola meski dengan pembatasan, tentu akan memberi kesan baik kepada wisatawan.

Abed Frans ingin wisatawan juga mengetahui bahwa Pasola itu masih tetap eksis, sehingga mereka bisa menjadwalkan waktu kunjungan untuk mengikuti kegiatan Pasola berikutnya lagi.

Mengenai jumlah kunjungan wisatawan ke NTT yang menggunakan jasa agen perjalanan, Abed Frans melihat adanya tren penurunan. Namun, pemerintah dan stakeholder menggunakan momen ini untuk mempersiapkan destinasi pariwisata menjadi lebih baik.

"Saat ini kami melihat bahwa wabah pandemi ini sedang dalam tren penurunan. Keadaan ini juga sedang dimaksimalkan oleh pemerintah maupun stakeholder untuk mempersiapkan berbagai destinasi pariwisata untuk dapat kembali menerima dan melayani wisatawan sesuai standar protokol kesehatan ini," ujarnya. (cr1)