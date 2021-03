Kebijakan Penghapusan Pajak PnBM Nol Persen, Ini Harga Mobil Daihatsu Area Kupang

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Kebijakan Penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PnBM) berlaku per 1 Maret 2021. Akibat kebijakan tersebut, mobil Daihatsu yang mengalami turun harga.

Kepala Cabang PT Prima Parama Mobilindo Daihatsu Kupang, Richard Saputra mengatakan, kebijakan itu juga berlaku di Kupang untuk empat merek mobil Daihatsu, yakni Daihatsu Xenia, Terios, Luxio, dan Granmax Minibus.

Harga mobil memang mengalami penurunan akibat penerapan kebijakan PPnBM nol persen ini. Daihatsu Xenia yang berkisar Rp200-an juta kini turun hanya menjadi Rp190-an juta karena telah mengalami pengurangan Rp12 juta. Harga mobil jenis lainnya pun mengalami penurunan. Adapun daftar harga mobil Daihatsu di Kota Kupang yang telah mendapatkan PPnBM nol persen adalah sebagai berikut.

Terios

All New Terios X MT Rp230.200.000

All New Terios X MT Deluxe Rp241.200.000

All New Terios X AT Deluxe Rp251.400.000

All New Terios R MT Rp262.700.000

All New Terios R MT Deluxe Rp276.700.000