Hadapi Gugatan Sengketa Pilkada Sabu Raijua di MK, KPU Konsultasi ke KPU RI

Hadapi Gugatan Sengketa Pilkada Sabu Raijua di MK, KPU NTT Konsultasi ke KPU RI

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur (KPU NTT) melakukan konsultasi ke KPU RI untuk menghadapi sengketa gugatan Pilkada Sabu Raijua.

Penetapan hasil Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Sabu Raijua digugat salah satu pasangan calon bupati setelah adanya polemik terkait kewarganegaraan bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore yang disebut masih memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat.

Dua gugatan itu telah diregistrasi di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 133 dan 134.

• UPDATE Kode Redeem FF 2 Maret 2021, Buruan Tukar Kode Redeem Free Fire Terbaru

"Gugatan di MK sdh di registrasi dengan no perkara 133 dan 134," ujar Ketua KPU NTT Thomas Dohu saat dihubungi POS-KUPANG.COM, Selasa (2/3/2021).

Thomas mengatakan, pihak KPU sedang melakukan persiapan menghadapi gugatan tersebut.

"Kami sudah melakukan konsultasi dengan KPU RI dalam rangka persiapan menghadapi sengketa gugatan tersebut," tambah Thomas Dohu.

• Musuh China di LCS Tak Hanya AS Tapi Juga Perancis, Xi Jinping Panik Suruh Militer China Lakukan Ini

Polemik Bupati terpilih Sabu Raijua itu muncul setelah Ketua Bawaslu Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur menyebutkan bahwa pihaknya mendapat konfirmasi terkait Kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore dari pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

Melalui surat resmi tertanggal 1 Januari 2021, Kedutaan Besar Amerika Serikat (Embassy of the United States of America) kepada Yudi Tagi Huma, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua NTT, kedutaan membenarkan bahwa Orient Patriot Riwu Kore masih berstatus kewarganegaraan Amerika.

Surat yang ditandatangani Eric M. Alexander itu menjawab surat yang dikirim Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang bernomor 136/K.Bawaslu.SR/HK.00.02/IX/2020.