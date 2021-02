Diduga Mau Genjot Pendapatan Asli Daerah, Biaya Retribusi Buruh Pelabuhan Lewoleba Melonjak Drastis

POS-KUPANG.COM|LEWOLEBA---Biaya retribusi sewa gedung Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan biaya masuk buruh Pelabuhan Lewoleba melonjak drastis pada Tahun 2021. Kenaikan signifikan biaya retribusi ini membuat para buruh harus mengencangkan 'ikat pinggang' lagi di tengah sepinya pemasukan akibat pandemi Covid-19.

Tarif retribusi pelabuhan tersebut telah disahkan dalam peraturan daerah (Perda) Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Dan Perda itu mulai diberlakukan Januari 2021.

Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Lewoleba Jacky Buran, menerangkan kenaikan retribusi dilakukan sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Lembata tanpa ada konsultasi publik yang melibatkan para buruh.

Dia menduga kenaikan retribusi pelabuhan ini bertujuan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lembata. Hanya saja sayangnya, kenaikan sepihak ini justru sangat memberatkan para buruh secara ekonomi.

"Buruh tidak dilibatkan sekali. Jadi jangan sepihak. Kita kaget sudah jadi, sudah sah diberlakukan," ungkap Jacky saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (5/2/2021).

Dia merincikan sebelumnya Koperasi TKBM Buruh Pelabuhan Lewoleba membayar sewa gedung senilai Rp 3,6 juta per tahun. Namun, sejak diberlakukan perda tersebut, pihaknya harus membayar sewa gedung dengan perhitungan Rp 250 ribu per meter per segi. Sementara luas total bangunan yang disewakan 48 meter persegi.

Jadi per bulan mereka harus membayar sewa gedung ke Pemda Lembata sebesar Rp 12 juta per bulan.

Bukan itu saja tanggung jawab buruh. Jika sebelumnya para buruh tidak perlu membayar retribusi masuk Pelabuhan Lewoleba, maka pada tahun 2021 seturut perda dimaksud, sebanyak 168 orang buruh yang bekerja di Pelabuhan Lewoleba wajib membayar retribusi masuk pelabuhan sebesar Rp 32 ribu per bulan.

Dengan perhitungan ini, lanjut Jacky, tanggung jawab buruh kepada Pemda Lembata bisa mencapai Rp 17 juta lebih setiap bulan.