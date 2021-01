Michaela Paruntu Diselingkuhi, Kakaknya Beri Peneguhan, Bupati Minahasa Selatan Itu Ungkap Hal Ini

POS-KUPANG.COM - Sang adik, Michaela Elsiana Paruntu diselingkuhi Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu atau Tetty Paruntu juga jadi perbincangan.

Bupati Minahasa Selatan Tetty Paruntu yang menjabat dua periode ini memang memberikan dukungannya kepada sang adik kandung, Michaela Elsiana Paruntu.

Diketahui, kehidupan rumah tangga Michaela Elsiana Paruntu dengan suaminya yang merupakan Wakil Ketua DPRD Sulut, James Arthur Kojongian tengah jadi sorotan setelah viralnya video yang merekam sewaktu Michaela melabrak sang suami hingga naik ke atas kap mobil dan terseret.

Saat itu, sang suami sedang berada satu mobil dengan seorang wanita yang diduga selingkuhannya.

Melalui akun media sosialnya, Tetty Paruntu memberikan dukungannya kepada sang adik.

Pada Senin 25 Januari, akun Facebook Christiany Eugenia Tetty Paruntu mengunggah foto dan menuliskan dukungan untuk Michaela Paruntu.

Tetty Paruntu mengunggah foto saat Michaela Paruntu menjadi Noni Sulut tahun 2002 dan menuliskan caption

You are smart, clever and beautiful MEP. Noni Sulut 2002. Proud of you. Stay strong and be faithful

Selain itu di akun Instagramnya @christiany_eugenia_paruntu sang bupati juga menggunggah fotonya dengan Michaela Paruntu.

Dalam foto itu diselipkan tulisan "Ada sesuatu yang indah yang Tuhan selipkan di dalam tumpukan kekecewaan".