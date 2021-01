POS-KUPANG.COM - Kenali ' Critical Eleven' Kondisi Bersiko Penerbangan Mendekati Gerbang Kematian: 8 Menit Terakhir

Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182, dengan rute Jakarta-Pontianak hilang kontak.

Pesawat ini dinyatakan hilang kontak pada Sabtu (9/1/21), di daerah kepulauan seribu dan kini sedang dalam pencarian.

Menurut Flightradar24, pesawat tersebut jatuh dari ketinggian 10.000 kaki, dan membawa 62 penumpang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut pesawat hilang dari radar dalam hitungan detik.

Juru Bicara Menteri Perhubungan, Adita Irawati, menyebut posisi terakhir pesawat diketahui berada di atas Kepulauan Seribu.

Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 hilang kontak tak lama setelah lepas landas.

Dalam dunia penerbangan, dikenal istilah critical eleven atau Plus Three Minus Eight.

Critical eleven, sebuah kondisi penuh risiko dalam penerbangan yang diibaratkan 'mendekati gerbang kematian'.

Istilah ini merujuk pada saat genting di mana kecelakaan pesawat sering kali terjadi, yakni tiga menit pertama dan delapan menit terakhir penerbangan.