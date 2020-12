Timor Leste Dapat Bantuan dari Indonesia untuk Penanganan Covid-19, RI Rangkul Negara Pasifik

POS-KUPANG.COM - Indonesia memberikan dukungan dana hibah untuk Timor Leste, Solomon Island dan Fiji untuk penanganan dampak pandemi lewat penandatangan perjanjian pada Rabu (16/12/2020).

Menlu Retno Marsudi mengatakan hibah tersebut menggunakan pendanaan dari Indonesia Aid yang didirikan pada bulan Desember 2019.

"Perjanjian ini mencerminkan komitmen kemitraan yang kuat Indonesia dengan negara-negara Pasifik di masa krisis," kata Retno dalam konferensi pers daring, Rabu (16/12/12).

Menlu menyebut dana tersebut akan digunakan untuk membiayai pengadaan alat kesehatan yang diproduksi oleh Indonesia.

Indonesia berkomitmen mempererat hubungan baik dengan negara-negara Pasifik untuk perdamaian, percepatan pemulihan ekonomi dan menghadapi tantangan global.

"Indonesia dan negara-negara Pasifik memiliki kesamaan latar belakang budaya, bahasa, termasuk beberapa isu internasional," kata Menlu.

Menurut Retno kerja sama internasional di masa krisis sangat penting karena tidak ada negara yang kebal dari pandemi, serta dapat menanggulangi krisis sendirian.

"Seperti kata pepatah, a friend in need is a friend indeed," ujar Menlu.

Sedianya penandatangan perjanjian hibah juga akan dilakukan dengan Timor Leste.