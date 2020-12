Stok Beras di Bulog Atambua Aman

Kepala Perum Bulog Sub Drive Atambua, Naomi Uly

POS KUPANG.COM| ATAMBUA-----Stok beras Bulog Atambua dalam posisi aman. Saat ini stok beras sebanyak 2.397 ton yang tersimpan di dua gudang yaitu, Gudang Jenilu, Kabupaten Belu sebanyak 1.717 ton dan Gudang Tubuhue, Kabupaten TTU sebanyak 680 ton.

Hal ini disampaikan Kepala Perum Bulog Sub Drive Atambua, Naomi Uly saat ditemui Pos Kupang.Com, Kamis (3/12/2020). Menurut Naomi, menjelang natal dan tahun baru, stok beras di Bulog Atambua dalam posisi aman. Bulog Atambua melayani tiga kabupaten yaitu, Kabupaten Belu, Malaka dan TTU.

"Stok beras yang tersedia saat ini 2. 397 ton. Jumlah ini bisa memenuhi kebutuhan selama tiga bulan kedepan. Dalam waktu dekat juga akan masuk lagi 2.000 ton beras", kata Naomi.

Lanjutnya, Bulog melayani beras otonomi pemerintah daerah untuk ASN/TNI-Polri, Beras Cadangan Pemerintah (BCP) dan beras Operasi Pasar. Untuk BCP disediakan 100 ton per tahun per kabupaten. Sedangkan untuk operasi pasar selama ini rata-rata 300 ton per bulan. Kemudian, untuk beras otonomi pemerintah daerah hanya satu kabupaten yang masih berlaku yakni Kabupaten TTU.

Menurut Naomi, dengan persedian beras dalam posisi aman, masyarakat tidak perlu cemas baik menyosong hari raya maupun saat musim pancaklik. Di musim pancaklik biasanya stok pangan di tingkat keluarga menipis namun tidak perlu khawatir karena beras cadangan pemerintah tahun 2020 sebanyak 100 ton masih utuh. Penggunaan BCP ini merupakan kewenangan pemerintah daerah, sedangkan Bulog hanya sebagai penyedia dan penyimpan.

Untuk itu, kepada pemerintah desa yang membutuhkan beras buat masyarakat yang terkena bencana atau musibah lainnya harus telebih dahulu mengajukan ke pemerintah daerah, bukan langsung ke Bulog.

Ditanya soal kualitas beras, Naomi mengatakan, sejauh ini beras Bulog Atambua tergolong bagus. Namun mengenai rasa setiap konsumen memiliki penilaian sendiri-sendiri. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Teni Jenahas)