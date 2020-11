CEK Nama Penerima BLT Subsidi Gaji BPJS, dapat BLT Rp 600 Ribu, LINK RESMI LOGIN kemnaker.go.id 

POS KUPANG, COM - Informasi terbaru BLT BPJS untuk karyawan swasta dan guru honorer, login kemnaker.go.id cek Nama penerima BLT subsidi gaji atau via sso bpjsketenagakerjaan go id, dapat BLT Rp 600 ribu.

BLT dari pemerintah berupa subsidi gaji tahap ketiga di termin 2 telah disalurkan pada Senin (16/11/2020).

Perlu diketahui juga, jangan langsung panik bila Bantuan Langsung Tunai atau BLT gelombang 2/ Bantuan Subsidi Upah atau BSU termin 2 belum kunjung cair.

Perlu diketahui juga, adapun penerima yang masuk tahap ketiga sebanyak 3.149.031 pekerja atau buruh dengan anggaran mencapai Rp 3,77 triliun.

Meski pemerintah mengeklaim telah menyalurkan bantuan subsidi gaji, ternyata masih terdapat sederet pengaduan dari para pekerja yang mengaku belum mendapatkan subsidi gaji.

Hal ini terlihat pada akun Twitter resmi BPJS Ketenagakerjaan, @BPJSTKinfo, yang mendapat banyak keluhan dari warganet yang mengaku salah satu peserta penerima bantuan subsidi gaji.

Salah satunya akun @tataardia_. "@HaloBCA @BPJSTKinfo Kapan cair ini BLT termin 2, terutama yang pakai rekening BCA belum dapat sampai sekarang padahal sudah cek kalau saya termasuk penerima BLT, apakah ditransfernya urut dari nomor awal rekening?," tulisnya.

Sementara itu, akun @roysman10 mempertanyakan alasan dirinya tidak mendapatkan subsidi gaji pada termin kedua kali ini.

Padahal, dirinya mengatakan telah melengkapi data sesuai yang diminta oleh BPJS Ketenagakerjaan.