Letkol Revilla Oulina Berbagi Pengalaman Tugas di Sudan: Perwira Gambia Kaget

Letkol Revilla Oulina Piliang Berbagi Pengalaman Tugas di Sudan: Perwira Gambia Kaget

POS-KUPANG.COM - BERTUGAS di sebuah negara di Benua Afrika perlu tekad kuat untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan budaya setempat.

Begitu pula yang dilakukan Letnan Kolonel (Sus) Revilla Oulina Piliang (46), Chief U9 United Nation African Union Mission (UNAMID) di Sudan ketika bertugas pada 2017-2018.

Menyesuaikan diri mulai dari urusan makan, tempat tinggal, dan kebiasaan lainnya. "Pertama datang di Sudan, saat itu bulan puasa. Panas 50 derajat Celcius. Saking panasnya AC terasa kurang dingin," kenang Villa, panggilan akrab Revilla Oulina, dalam wawancara dengan Tribun Network, di Jakarta, Jumat (23/10/2020).

Pada saat berbuka puasa Villa disuguhi nasi dalam piring besar plus satu ayam. "Ketika saya makan, rasanya hambar, tidak berasa. Mungkin beda selera. Akibatnya saya berhenti makan. Namun di hari-hari kemudian, mau tidak mau saya harus menyesuaikan selera makan," katanya.

Ada pengalaman menarik ketika Villa mengalami sakit ringan. Meski telah berobat ke dokter namun sakit ringan sejenis masuk angin itu tidak kunjung sembuh. Villa kemudian teringat kebiasaan kerokan ketika masuk angin.

Namun ia bingung, siapa yang bisa dimintai tolong untuk ngerokin. "Kemudian saya kontak seorang perempuan asal Gambia berpangkat mayor. Awalnya dia menyarankan saya berobat ke rumah sakit. Padahal dia saya minta datang untuk ngerokin," ujarnya.

Tentu saja perempuan Gambia itu bingung, bagaimana cara mengerok. Villa kemudian mengajari kerokan.

"Dia tanya, what's that kerokan? Lalu saya ajari dia. Ternyata hasil kerokan itu badan saya memerah, sehingga dia terkejut.

"Oh My God, blood, blood, go to hospital (Astaga, ada darah, ayo kita ke rumah sakit), kata dia begitu. Saya bilang tidak masalah,.Dia terkejut karena warna merah itu, dikiranya darah," tutur Villa.