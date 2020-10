Xanana Gusmao Frustrasi Woodside Petroleum Australia Tolak Skema Sumur Minyak Tasi Mane

POS-KUPANG.COM - Agak kaya bagi seorang pemimpin yang, kurang dari lima tahun yang lalu, secara pribadi menghasut 10.000 massa dalam protes di luar kedutaan Australia di Dili tentang "pendudukan" Canberra atas zona lepas pantai Timor Leste dan minyak serta gas untuk mendorong negosiasi ulang batas laut.

“Kami menghadapi demagogi yang hebat,”kata mantan presiden dan perdana menteri Xanana Gusmao mengomel tentang saingan politiknya Mari Alkatiri sebagaimaa dilansir Asia Times, Senin (5/10/2020), dalam artikel Hamish McDonald.

Selama dekade terakhir, visi Xanana Gusmao tentang masa depan industri untuk negara kecil berpenduduk 1,3 juta yang sebagian besar adalah penduduk desa subsisten.

Telah menjadi kebijakan negara: ladang gas lepas pantai Greater Sunrise yang besar direklamasi dari orang Australia yang licik, pipa dipasang untuk membawa gasnya ke darat, dan gas alam cair dan pabrik petrokimia dibangun di sepanjang pantai menghadap ke "Tasi Mane" atau Laut Timor.

Namun selama empat bulan terakhir, mimpi ini terus menghilang ketika mata baru di Dili melihat lebih dalam ke keraguan lama tentang alasan teknis dan ekonominya.

Yakni keraguan yang sebelumnya telah disingkirkan oleh populisme Gusmao, yang dibantu oleh pendekatan licik Australia.

Harga minyak telah turun sekitar US $ 55 per barel tahun lalu dari puncak tahun 2008 sebesar $ 140 dan penurunan permintaan minyak bumi akibat virus korona memiliki harga sekitar $ 40 per barel, setelah terjun lebih dalam ke $ 20 awal tahun ini.

Namun perombakan politik di Dili memungkinkan hal itu terjadi.

Sekarang, seorang menteri perminyakan baru, Victor Conceicao Soares, mengatakan bahwa data telah disesuaikan agar sesuai dengan ambisi: "Kereta telah diletakkan di depan kuda."