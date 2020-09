POS-KUPANG.COM - KABAR GEMBIRA, BTS Bakal Jadi Salah Satu Pembicara di Sidang Umum PBB ke-75, ARMY Bangga

Superstar K-Pop BTS akan menjadi pembicara khusus pada Sidang Umum PBB ke-75.

Sebelumnya, BTS juga sempat berbicara pada Sidang Umum PBB di tahun 2018.

Dengan pengaruhnya yang masif, BTS akan kembali tampil untuk berbicara di Sidang Umum PBB ke-75.

Pada Selasa (22/9/2020), Komite Korea untuk UNICEF mengumumkan berita ini melalui siaran pers.

“Pesan harapan BTS akan disiarkan ke dunia pada pertemuan tingkat tinggi Group of Friends of Solidarity for Global Health Security pada 23 September pukul 9 pagi ET ( 10 malam KST),” isi pengumuman tersebut seperti dilansir dari Soompi.

BTS diundang sebagai pembicara oleh Group of Friends of Solidarity for Global Health Security untuk berbicara tentang kesulitan yang akan dihadapi generasi mendatang akibat COVID-19.

Group of Friends of Solidarity for Global Health Security diluncurkan oleh Korea Selatan pada tahun 2020 untuk membahas masalah keamanan kesehatan seperti COVID-19.

Ini melibatkan 40 negara anggota PBB, dengan Korea Selatan, Denmark, Sierra Leone, Qatar, dan Kanada sebagai ketua bersama.

Well, sidang ini akan menjadi kali kedua BTS berbicara di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

