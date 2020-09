Daebak, Dokumenter Perjalan Karir BLACKPINK Bakal Tayang di Netflix, BLINK Wajib Catat Tanggalnya!

POS-KUPANG.COM - Tayangan dokumenter girl group BLACKPINK akan ditayangkan di Netflix, catat tanggalnya.

Hal tersebut dibagikan melalui akun Twitter @netflix.

Pihaknya secara langsung membagikan pengumuman soal dokumenter BLACKPINK tersebut.

Dokumenter artis YG Entertainment tersebut dijadwalkan bakal tayang mulai 14 Otober 2020.

Dokumenter tersebut diberi judul "BLACKPINK: Light Up the Sky".

BLACKPINK Ice Cream (youtube/BLACKPINK)

Selain menayangkan dokumenter, BLACKPINK juga akan menjadi ikon profil Netflix.

"BLACKPINK: Light Up the Sky-an all access documentary about one of the world's most popular groups premieres in your area on October 14! Oh and that’s not all, on October 14, these music icons will also become Netflix profile icons," tulis akun Twitter Netflix, Rabu (9/9/2020).

Dokumenter ini akan memperlihatkan perjalanan karier BLACKPINK sejak masa trainee hingga saat ini, sebagaimana dikutip dari Newsen.

Termasuk cerita kehidupan Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa di asrama dan cerita di belakang panggung.

Lirik Lagu BLACKPINK - Hope Not Beserta Terjemahan Indonesia dari Mini Album KILL THIS LOVE (Twitter)

Mereka tak sabar membagikan ceritanya kepada Blink (sebutan fans BLACKPINK).

"Kami sangat menantikan untuk berbagi cerita kami dengan Blink (sebutan fans BLACKPINK) di seluruh dunia melalui film dokumenter Netflix," tutur BLACKPINK dikutip dari Newsen.

Jennie cs juga berharap dokumenter ini bisa menghibur pemirsanya.