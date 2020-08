Tonton Live Penampilan BTS & Lady Gaga di MTV Video Music Awards 2020, Blackpink Cetak Sejarah 

POS-KUPANG.COM - Grup band asal Korea, BTS dan Blackpink berhasil membawa pulang piala MTV Video Music Awards 2020, MTV VMA.

Ya, BTS membawa pulang 4 penghargaan di antaranya Best Group, Best K-Pop, Best Pop, dan Best Choreography untuk lagu ON.

Ini menjadi tahun kedua BTS menang untuk kategori Best Group dan Best K-Pop.

Dua kategori tersebut dibuat mulai 2019.

Berikut pidato BTS saat menerima 4 penghargaan MTV VMA 2020:

"Wow terima kasih banyak untuk Best Pop MTV Video Music Awards.

Kami benar-benar merasa terhormat dan kami ingin berterimakasih pada ARMY.

Itu sangat berarti untuk kami.

Sejujurnya single terbaru kami Dynamite, kami berharap semua orang bisa merasakan energi positif.

Kami ingin membuat kalian nyaman dan gembira di saat-saat seperti ini.