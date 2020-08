Ini Lirik Lagu Ice Cream dari BLACKPINK yang Gandeng Selena Gomez, Dan Terjemahannya

POS-KUPANG.COM - Single terbaru BLACKPINK dengan judul Ice Cream, akhirnya dirilis, Jumat (27/8/2020).

Kali ini, girlband besutan YG Entertainment menggandeng penyanyi ternama Selena Gomez.

Single Ice Cream dirilis bersamaan dengan music video-nya yang baru diunggah 30 menit sudah ditonton lebih dari 400 ribu kali.

Nuansa cerah dan riang begitu tergambar dalam musik video berdurasi 3.02 menit itu.

Single Ice Cream diproduseri oleh TEDDY, 24, Tommy Brown, dan Mr. Franks.

Ice Cream adalah lagu pop dengan ritme sederhana dan suara yang riang.

Liriknya mengungkapkan sesuatu yang tampak dingin di luar tetapi sebenarnya manis di dalam, seperti es krim.

Di lagu kali ini, hampir seluruh liriknya berbahasa Inggris, kecuali sedikit Bahasa Korea pada bagian rap Lisa.

Berikut lirik Ice Cream - BLACKPINK dan Selena Gomez lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia:

Hangul

[Song 1: Selena Gomez, Lisa, Jennie]

Come a little closer 'cause you lookin' thirsty

I'ma make it better, sip it like a Slurpee

Snow cone chilly, get it free like Willy (Oh)

In the jeans like Billie, you be poppin' like a wheelie