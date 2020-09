Tim Kesehatan Satgas Pamtas Yonif 744/SYB Beri Pelayanan Door to Door

POS-KUPANG.COM| ATAMBUA-----Sebagai wujud kepedulian dan kemanunggalan TNI dengan rakyat, personel Satgas Pamtas Yonif Raider Khusus 744/SYB rutin berkunjung ke rumah warga yang sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis.

Pola pelayanan kesehatan door to door yang dilakukan Satgas Pamtas Yonif RK 744/SYB ini sangat membantu masyarakat yang mengalami sakit. Warga diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan lalu diberikan obat-obat pemulihan. Warga merasa bersyukur karena disaat mereka sakit, tenaga kesehatan dari satgas pamtas datang memberikan pelayanan di rumah.

Ungkapan rasa syukur ini diutarakan warga yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari satgas pamtas diantaranya, Martinus (43), warga Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Senin (7/9/2020).

"Sudah beberapa hari ini saya sakit pinggang dan sakit kepala. Saya belum pergi berobat, biaya belum ada pak. Puji Tuhan, saya bersyukur pak tentara dari satgas sudah mau datang ke rumah saya. Saya berdoa untuk cepat sembuh supaya bisa kerja cari makan", ungkap Martinus dengan nada lembut.

Dansatgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/Syb Letkol (Inf) Alfat Denny Andrian kepada wartawan, Selasa (8/9/2020) mengatakan, kegiatan pelayanan kesehatan gratis sering dilakukan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif RK 744/SYB sejak awal bertugas satu bulan lalu.

Kata Alfat, setiap Pos Satgas memiliki tenaga kesehatan yang bertugas untuk menangani kesehatan personel di pos-pos dalam mendukung pelaksanaan tugas setiap hari. Di tengah kesibukan tugas, para tenaga kesahatan masih meluangkan waktu untuk membantu masyarakat sekitar pos binaan lewat pelayanan kesehatan gratis.

Pola yang dilakukan para personel pos adalah door to door atau mengunjungi warga yang sakit dari rumah ke rumah. Pertimbangannya agar warga yang sakit tidak perlu berjalan jauh dalam kondisi sakit. Selain itu, dengan pola door to door, warga yang menderita sakit tidak lagi membuang biaya seperti transportasi dari rumah ke fasilitas kesehatan. Pasalnya, warga di wilayah perbatasan tidak semuanya mudah menjangkau fasilitas kesehatan karena letak fasilitas kesehatan tingkat dasar dalam hal ini puskesmas cukup jauh dan terbatas. Untuk membatu masyarakat Satgas memberikan pelayanan dengan pendekatan door to door.

"Satgas Pamtas Yonif RK 744/SYB melaksanakan anjangsana sekaligus pemeriksaan kesehatan "door to door" kepada masyarakat perbatasan. Hal itu dilakukan oleh tim kesehatan di pos pos karena jumlah fasilitas kesehatan yang ada di perbatasan sangat minim dan transportasi yang belum memadai", ungkap Alfat.

Menurut Alfat, dua hari terakhir ini, pelayanan kesehatan gratis dilakukan Pos Motaain dan Asumanu. Mereka melayani sejumlah warga yang sakit dengan berbagai keluhan seperti, sakit pinggang, sakit kepala, sesak napas.

"Semoga dengan kehadiran tim kesehatan dari Satgas dapat mengurangi beban warga perbatasan dan tentunya menjadi lentera kehidupan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Ungkapan warga bahwa "mereka menahan rasa sakit sampai ada biaya" kini kami atasi dengan datang ke rumah ke rumah mereka", pinta Alfat. (Laporan Reporter POS KUPANG.COM,

