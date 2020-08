Aktor Drama Korea Positif Corona, Syuting Drakor To All The Guys Who Loved Me Dihentikan

POS KUPANG.COM -- Pendemi virus corona atau Covid-19 di di seluruh dunia belum juga menunjukan angka penurunan

Penyakit mematikan asal Wuhan China ini juga tidak memandang status sosial baik usia maupun jabatan serta kekayaan

Seorang aktor darama Korea pun terserang virus ini. Akibatnya semua aktivitasnya termasuk syuting Drama Korea All The Guys Who Loved Me harus dihentikan

Seorang aktor pendukung drama KBS, All The Guys Who Loved Me kabarnya terinfeksi Covid-19.

Berdasarkan laporan eksklusif pada Rabu (19/8/2020), aktor pendukung bernama Seo Sung Jong dinyatakan positif terjangkit Covid-19

Tak lama setelah laporan itu menjadi berita utama, KBS mengeluarkan pernyataan resmi.

Stasiun TV KBS membenarkan bahwa salah satu aktor pendukung drama tersebut telah terinfeksi Covid-19.

Sebagai akibatnya, produksi drama All The Guys Who Loved Me akan dihentikan sementara.

"Kami telah menghentikan jadwal syuting hari ini," ujar juru bicara KBS dikutip dari Kstarlive, Rabu (19/8/2020).