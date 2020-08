Bos Facebook, Mark Zuckerberg Makin Kaya, Dalam Sepakan Bertamba Pundi-pundi Rp 180 Triliun

POS KUPANG.COM -- Siapa tak kenal dengan aplikasi sosial media Facebook. Sosial media ini merupakan terbesar di dunia

Di tengah pendemi corona saat ini, Facebook terus meraup keuntungan. Sang bos Mark Zuckerberg pun makin saya

Dalam seminggu ini saja, kekayaanya bertmabaj 180 triliun

Dalam sepekan terakhir, harta kekayaan para miliarder asal Amerika Serikat (AS) terus meningkat. Salah satunya adalah CEO dan pendiri Facebook , Mark Zuckerberg

Mengutip data Forbes real time billionaires, Zuckerberg menjadi orang terkaya dunia keempat dunia dengan kenaikan kekayaan yang fantastis.

Dalam sepekan nilai kekayaan Zuckerberg melonjak US$ 12,3 miliar atau 14,25% setara Rp 180 triliun (kurs Rp 14.613) ke level US$ 98,6 miliar atau setara Rp 1.440 triliun dari sebelumnya US$ 86,3 miliar.

Kekayaan Zuckerberg ini hanya beda tipis dengan kekayaan orang terkaya ketiga dunia dari Eropa yakni Bernard Arnault yang nilai kekayaan sebesar US$ 106,6 miliar.

Kekayaan hanya naik tipis atau sebesar 0,37% dalam sepekan dari sebelumnya US$ 106,2 miliar.

Mark Elliot Zuckerberg ;Usia : White Plains, New ;York, Amerika, 14 Mei 1984 ;Alamat : Palo Alto, California ;Perusahaan : Facebook ;Kekayaan : US$ 72,2 miliar (Jika ;kurs US$ 1 = Rp 13.000, maka nilainya setara dengan Rp ;938,6 triliun) (via Kontan.co.id)

Selain Zuckerberg, harta CEO Berkshire Hathaway, Warren Buffett juga meningkat menjadi US$ 79,2 miliar atau setara Rp 1.157 triliun pada penutupan pasar saham Jumat(7/8) kemarin.