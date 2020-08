Perang LCS Tinggal Tunggu Waktu, Jika AS menyerang China di Laut China Selatan, Siapa Unggul?

POS KUPANG.COM -- Dua negara yang berseteru Amerika Serikat dan China sudah menghadirkan kekuatan militer terbaik di kawasan itu

Militer Amerika menghadirkan dua kapal induk masing-masing UUS Nimitz dan USS Ronald Reareg . Masing-masing kapal induk dikawal berapa kapal fregat dan kapal selam

Selain itu, Amerika juga menghadirkan juga sejumlah jet siluman hingga pesawat pembom termasuk pembom B-52H yang mampu membawa rudal balistik dan nuklir

Sementara China juga tidak kalah garang di Laut China Selatan, selain menempatkan rudal-rudal kelas berat di pulau-pulau buatan diu Laut China Selatan, negeri panda itu juga sudah menyiapkan pesawat-pesawat pembom jarak jauh hingga rudal pembunuh kapal kapal induk DF-15

Bahkan China juga sudah mengancam akan menyerang pangkalan militer terbesar Amerika di Guam

Namun hingga kini, kedua negara masih sebatas perang urat syaraf. Bila perang benaran yang terjadi maka akan menjadi berbeda

Dalam hal kekuatan militer secara keseluruhan, siapa yang lebih kuat, China atau Amerika Serikat (AS)? Dari data yang ada sudah pasti yang lebih kuat adalah AS.

Namun, jika menyangkut perairan pesisir China, kekuatan maritim China plus kekuatan tempur darat vs kekuatan maritim AS, sulit untuk mengatakan pihak mana yang lebih kuat. Bila perang belum pecah, maka belum ada kepastian siapa yang lebih unggul.

Pemimpin redaksi media China, Global Times, Hu Xijin dalam tulisannya mengatakan, jika menyangkut kepentingan inti China, Taiwan, misalnya, melewati batas atau garis merah China, karena didorongan AS dan mengarah pada pertarungan militer, maka pada saat itu akan ada adu kekuatan.