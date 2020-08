Kabar Sedih, Veronica Tan dan Putra Ahok Tutup Bisnisnya, Kini Begini Hidup Keduanya 

Instagram/Veronica Tan Official

POS-KUPANG.COM - Dua tahun sudah Veronica Tan cerai dengan Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama.

Selama tak lagi menjalin rumah tangga dengan Ahok, Veronica Tan tinggal bersama anaknya Nicholas Sean di rumah peninggalan mantan suaminya.

Keduanya pun menjalani berbagai usaha satu di antaranya adalah Bearhounds Airsof & Cafe.

Namun tampaknya, pandemi virus corona membuat usaha putra Ahok ini mengalami gangguan.

Usaha Bearhounds Airsoft & Cafe, restoran sekaligus tempat bermain airsoft yang jadi hobi Nicholas Sean harus tutup.

Hal itu terlihat dari IG Story Nicholas Sean.

• Puput Nastiti Devi Relah Tinggalkan Karier dan Agama Demi Ahok,Kini Bahagia Bersama Eks Veronica Tan

Ia bersama teman-temannya pada malam hari memasuki mal yang sudah tutup dan membereskan Bearhounds beramai-ramai.

Mereka mengeluarkan segala macam perlengkapan airsoft yang tadinya ada di dalam.

Setelah itu, mereka pun memasukkan semuanya ke dalam mobil boks yang sudah menunggu.

Atas bantuan teman-temannya, Nicholas Sean sempat menuliskan 'thanks for the assist'

(Terima kasih bantuannya)