Stiker New Normal Back to School with BeAT

Yuk Bergabung ! 1000 anak muda bakal Live Instagram di event Back to School with BeAT

POS-KUPANG.COM--Surabaya. PT. Mitra Pinasthika Mulia ( MPM Honda Jatim ) distributor sepeda motor Honda wilayah Jatim & NTT mengadakan kegiatan online un untuk anak muda dalam menyambut era kenormalan baru.

Bertajuk New Normal Back to School with BeAT, Aktivitas ini akan dilakukan secara live di instagram @mpmhondajatim pada 2 Agustus 2020.

Rilis ini diterima POS-KUPANG.COM, Kamis, (30/7/2010)

Pada kegiatan ini akan ada sesi sharing mengenai Aktifitas dan pengalaman anak muda dalam menghadapi era kenormalan baru, antara lain sharing session dengan salah satu Selebgram muda @aishajans yang lulus sekolah dan mengawali kuliah di new Normal.

Ada juga sharing dari salah satu Selebgram folding bike community, Alycia Melinda akan bercerita Hobby di era kenormalan baru.

Yang tak kalah seru adalah hiburan penampilan akustik dari pemenang kompetisi Honda Band, serta cerita dari Irul, Sebagai Ketua Arek SMAN 2 Surabaya dalam melakukan kegiatan sekolah di era kenormalan baru ini. Ada juga sharing ketua osis sekolah-sekolah di surabaya yang akan menceritakan tentang berbagai kegiatan sekolah mereka di era kenormalan baru.

Di era kenormalan baru ini, kami ingin memberikan inspirasi kegiatan di era new normal dengan mengundang para speaker berbakat yang bisa menjadi inspirasi. Harapannya kegiatan ini bisa menjadi salah satu kegiatan positif kata Suhari selaku Marketing Communication & Development Division Head MPM Honda Jatim

Pada kesempatan kali ini juga dikenalkan fitur - fitur dari All New Honda BeAT. All New Honda BeAT tampil semakin sporti dan tetap menyenangkan saat dikendarai anak muda. All New Honda BeAT memiliki desain baru yang mempertegas karakter Street Style dengan gaya khas anak muda.

Sebagai bentuk apresiasi, diakhir acara MPM Honda Jatim akan membagikan 1 unit Honda BeAT, 1 Sepeda lipat, Voucher Belanja, sepatu Ventela, dan berbagai merchandise menarik dari Honda. pengen dapat hadiah, Info lebih lanjut bisa akses di instagram @mpmhondajatim.(*/Advetorial)