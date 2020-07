Terawangan Mbak You soal Hubungan Jedar & Richard Kyle Disorot, Ibu El Barack Langgar Pantangan ini?

POS-KUPANG.COM - Jalinan cinta artis cantik Jessica Iskandar dan Richard Kyle justru ditengarai kandas. Padahal sahabat Nia Ramadhani itu telah merencanakan pernikahannya.

Rumor putusnya Jessica Iskandar dan Richard Kyle menyeruak dari unggahan sang kakak, Erick Iskandar yang menghebohkan jagat maya.

Dalam Insta storynya @erickbanaiskandar kala itu, Erick Iskandar melayangkan sindiran tajam dengan mengutip kalimat bijak Agnez Mo.

"Anyone can love u when it's easy and fun, but take a good look at who stays with you holding ur hands when things get tough. It takes a special one to love u through thick and thin.