Dekati Kenyataan, Mbak You Pernah Ingatkan Jedar Sebelum Asmaranya dan Richard Kyle Diisukan Kandas

Isu kandasnya hubungan Jedar dan calon suami berawal dari unggahan sang kakak.

Unggahan tersebut disampaikan Erick Bana Iskandar melalui Instagram dengan video TikTok-nya dengan Jedar, sapaan karib Jessica Iskandar. • Asmara Jessica Iskandar dan Richard Kyle Jelang Pernikahan, Ternyata Pernah Diterawang Wirang Birawa

“Apalagi yang numpang lewat doang dan ngambil keuntungan (please belajar dari kesalahan ya dek), hati-hati sama orang zaman sekarang, motifnya macam-macam,” tulis Erick Iskandar seperti dikutip Grid.ID, Senin (20/7/2020).

“Jangan ketipu cover-nya aja please, next time lebih berhati-hati I Love U Your Brother,” tambah Erick Iskandar.

Erick Bana Iskandar memberikan sindiran lagi. (Instagram Erick Bana)

Sementara itu, perihal hubungan Jedar dan Richard Kyle yang berakhir pilu, Mbak You sempat memberikan wejangan untuk ibunda El Barack di momen pertunangannya.

Sabtu 15 Juni 2019 Jessica Iskandar dan Richard Kyle melangsungkan acara tunangan di The Ritz Carlton, Jakarta.

Acara pertunangan wanita yang akrab disapa Jedar ini dihadiri oleh keluarga, kerabat, serta sahabat dekat.

• Kakak Jessica Iskandar Seolah Sindir Calon Adik Ipar, Erick Beri Peringaran Keras pada Richard Kyle

Dalam acara tersebut Ayah Richard Klye, Martin Kyle meminta izin kepada ayah Jessica Iskandar, Hardi Iskandar untuk menjadikan Jessica menantunya.

Suasana menjadi mengaharu biru ketika Richard Kyle mengungkpakan isi hatinya kepada Jessica Iskandar.

Ibu dari El Barack Alexander itu pun tak kuasa menahan air matanya.

Saat itu lah Jedar spontan memegang lap atau perlak makan untuk mengusap air matanya.